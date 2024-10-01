«М.Видео-Эльдорадо» запустил подписку с ежемесячным начислением бонусов и скидкой на услуги за 4990 рублей в год

Подписка пригодится, например, тем, кто недавно переехал и активно покупает технику, и любителям копить бонусы, считает ритейлер.Подписка называется «М.Комбо» и стоит 4990 рублей в год, сообщил ритейлер. Пользователи могут оформить её в магазинах сети и на сайте.Среди опций: круглосуточный доступ к выделенной линии поддержки, до 20% скидки на установку и ремонт техники в сервисе «М.Мастер» (всего — до 3000 рублей в год, говорится на сайте), бесплатная доставка товаров и утилизация старой техники, годовой доступ к подписке «Яндекс Плюс».Также ритейлер будет начислять подписчикам по 1000 бонусных рублей в месяц на счёт M.Сlub — единой программы лояльности «М.Видео-Эльдорадо». Она позволяет копить кешбэк бонусными рублями, которыми можно оплатить до 30% стоимости покупки.У других крупных ритейлеров техники — DNS и «Ситилинка» — нет собственных подписок, отмечает Shopper's. Но владельцы расширенной подписки «Газпромбанк Бонус» могут получать до 10% кешбэка бонусами в «Ситилинке».#новости #мвидеоэльдорадо
Эти говноеды должны сами докидывать денег за то, чтоб у них кто-то что-то купил.
Не раз у них что-то покупал и не понимаю суть предъявы. Работало, не ломалось, че говноеды то сразу
А не сильно критично вы написали комментарий?
Они и так докидывают.. последний раз покупал у них в 2019, тут хотел код для яндекс.диска купить (не купил) - зашел в лк, смотрю мне там бонусов отсыпают - то мвидео, то эльдорада
Очередная срань которую консультанты или кассиры будут предлагать трижды пока пробивают тебе чек.
а потом будут оформлять ее на себя, что бы не получить штраф
Ооо, у бабуль которые покупают технику в магазинах будет еще одна "обязательная подписка".