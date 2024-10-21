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Артур Томилко
Техника

VK представила колонку «Капсула Про» с сенсорным экраном и датчиками «умного» дома

На этапе предзаказа цена составит 19 990 рублей.

  • Дизайн «VK Капсулы Про» разработали совместно с международной дизайн-студией Карима Рашида, рассказали в компании.
  • В верхней части устройства установлен круглый сенсорный экран. С его помощью можно переключать треки, управлять плейлистами. На нём также отображаются часы, погода, функции голосового ассистента «Маруси» и данные «умного» дома.
«VK Капсула Про»
«VK Капсула Про»
  • Мощность «Капсулы Про» составляет 65 Вт, она оснащена технологией пространственного звучания. В колонке есть Zigbee-хаб для управления «умным» домом, который поддерживает устройства более 70 брендов.
  • Колонка оборудована датчиками движения, освещённости, температуры и влажности. С их помощью можно, например, настроить включение и выключение света, работу увлажнителя воздуха, кондиционера и другой техники с поддержкой Zigbee.
  • VK открыла предзаказ устройства по цене 19 990 рублей. Розничная стоимость колонки составит 24 990 рублей, но когда она поступит в продажу, в компании не уточнили.

#новости #vk

11
35
35 комментариев
Филипп Гаврилов

На надгробия похожи

21
1
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IVAN KUZMIN

Согласен. Просто умыл )))👍👍👍👍

6
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ВИНКЕВИЧ

Похороны двадцатки 🤑

4
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Запопу Кусь

Если у вас такие надгробия, то вы походу кого-то в секс-шопе похоронили 😸🤗💖

2
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Сергей Гик

Даже на стол стыдно поставить такой дизайн

11
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Владимир Мананников

Впринципе стыдно всей стране за ВК

10
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Герцогиня Фифи

хотя могли бы ее оформить в виде маленького мента. как вот есть знаете садовые гномы...

13
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