VK представила колонку «Капсула Про» с сенсорным экраном и датчиками «умного» дома

На этапе предзаказа цена составит 19 990 рублей. Дизайн «VK Капсулы Про» разработали совместно с международной дизайн-студией Карима Рашида, рассказали в компании.В верхней части устройства установлен круглый сенсорный экран. С его помощью можно переключать треки, управлять плейлистами. На нём также отображаются часы, погода, функции голосового ассистента «Маруси» и данные «умного» дома.«VK Капсула Про»Мощность «Капсулы Про» составляет 65 Вт, она оснащена технологией пространственного звучания. В колонке есть Zigbee-хаб для управления «умным» домом, который поддерживает устройства более 70 брендов.Колонка оборудована датчиками движения, освещённости, температуры и влажности. С их помощью можно, например, настроить включение и выключение света, работу увлажнителя воздуха, кондиционера и другой техники с поддержкой Zigbee.VK открыла предзаказ устройства по цене 19 990 рублей. Розничная стоимость колонки составит 24 990 рублей, но когда она поступит в продажу, в компании не уточнили.#новости #vk
На надгробия похожи
Согласен. Просто умыл )))👍👍👍👍
Похороны двадцатки 🤑
Если у вас такие надгробия, то вы походу кого-то в секс-шопе похоронили 😸🤗💖
Даже на стол стыдно поставить такой дизайн
Впринципе стыдно всей стране за ВК
хотя могли бы ее оформить в виде маленького мента. как вот есть знаете садовые гномы...