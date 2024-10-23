Разработчик чипов Arm предупредил Qualcomm об отзыве лицензии на производство процессоров на его архитектуре

У Qualcomm есть 60 дней, чтобы устранить «нарушения» и урегулировать спор.Разработчик процессоров Arm предупредил, что аннулирует лицензию, которая позволяла Qualcomm использовать интеллектуальную собственность компании для разработки чипов, пишет Bloomberg. Arm даёт Qualcomm 60 дней, чтобы устранить «нарушения», из-за которых разработчик хочет отозвать лицензию.Конфликт связан с покупкой Qualcomm в 2021 году стартапа Nuvia, который тоже выпускал процессоры на архитектуре Arm. Лицензию на это у него отозвали в 2023 году.Сотрудники из Nuvia разработали технологию Oryon, которая лежит в современных процессорах Qualcomm, например, представленном в октябре 2024 года Snapdragon 8 Elite. Использование этой технологии Arm считает нарушением лицензии между ним и Nuvia.Разработчик утверждает, что после сделки стороны должны были пересмотреть контракт между Nuvia и Arm, но этого не случилось. Теперь Arm утверждает, что Qualcomm нельзя использовать наработки Nuvia, и требует уничтожить их.В Qualcomm назвали действия Arm «попыткой давления на своего давнего партнёра». В Arm отказались от комментариев.Если у Qualcomm отзовут лицензию, она не сможет разрабатывать новые процессоры на архитектуре Arm, а также компании придётся оформлять отдельное соглашение на право выпуска каждой из разработанных моделей процессоров.Источник: DH#новости
Сейчас Qualcomm купит Intel и будет в смартфоны пентиумы ставить 🤓
А Arm окажется в пролёте и сами прибегут к Qualcomm договариваться!
Нет смысла. Архитектура x86 себя изжила. Интел станет нишевым игроком лет через 5.
Кажется мне, батенька - денег у них не хватит...)
Интересно, это может создать дефицит процессоров Qualcomm.
Qualcomm - корпорация зла. Точно так же она шантажирует производителей смартфонов. Так что ей бумерангом прилетело.
К сожалению весь рынок такой, начиная с tsmc. Монополии ничего хорошего не несут как с точки зрения лицензирования, так и с позиции монополизации рынка процессоров