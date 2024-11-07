Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Образование
Маркетплейсы
Право
AI
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Техника

Российский завод гонконгской TPV Technology по сборке телевизоров Philips и Sony остановил работу — «Ъ»

Официальные причины неизвестны.

  • О том, что предприятие в Шушарах остановило производство, рассказал «Ъ» источник среди производителей электроники. По его словам, компания столкнулась с угрозой вторичных санкций со стороны США и ЕС и трудностями с оплатой компонентов через Китай.
  • В российской структуре TPV Technology не ответили на запрос. В сервисном отделе подтвердили газете, что работа завода была остановлена, но почему — не сказали.
  • По данным коммерческого директора магазина Holodilnik.ru Алексея Погудалова, компания планирует распродать остатки телевизоров и комплектующих и прекратить прямые продажи. Среди причин он также называет риск вторичных санкций, но добавляет: российский рынок был для фирмы «незначительным».
  • Председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич утверждает, что санкции здесь ни при чём, ведь китайские компании «успешно работают» в стране. По его мнению, TPV Technology решила отказаться от борьбы с конкурентами — как раз потому, что Россия не была «приоритетным» рынком.
Источник фото: TPV Technology
Источник фото: TPV Technology
  • TPV Technology открыла производство телевизоров Philips, Sony, Sharp, AOC, Panasonic и других марок под Санкт-Петербургом в 2011 году. Мощности позволяли выпускать до 3,5 млн единиц продукции в год.

#новости

1616
22
11
11
92 комментария
debil
22
6
1
Ответить
Пролетая над ведром картошки.

Are you fired?

1
Ответить
Константин Афанасьев

Поясните, пожалуйста, при чем тут он?

1
Ответить
Максим Исаев

производство телевизоров Philips, Sony, Sharp, AOC, Panasonic и других марокДа просто не вывозят конкуренции с китайцами, которые сейчас привозят тоже самое, только заметно дешевле. А рассказы про "незначительный рынок" это ссанье в уши. Было бы так, ушли пару лет назад ещё

11
9
Ответить
Roman Polyakov

Почитайте отзывы про китайцев — это мусор, а не техника

12
1
Ответить
Укладчик стекловаты

Я понимаю когда говорят
Беру китайца, других вариантов нет, он дешевле. Немцы, японцы цена в космосе. А и не понимаю когда несут фигню
Взял китайца, потому что он лучше немца, японцаСебя пытаетесь обмануть?

5
Ответить
Lester White

Ну им ведь нужно придумать какую то отмазку, а так понятное дело, что китайский рынок сейчас очень хорош и плюс ко всему не дорогой

Ответить