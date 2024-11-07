Российский завод гонконгской TPV Technology по сборке телевизоров Philips и Sony остановил работу — «Ъ»

Официальные причины неизвестны. О том, что предприятие в Шушарах остановило производство, рассказал «Ъ» источник среди производителей электроники. По его словам, компания столкнулась с угрозой вторичных санкций со стороны США и ЕС и трудностями с оплатой компонентов через Китай.В российской структуре TPV Technology не ответили на запрос. В сервисном отделе подтвердили газете, что работа завода была остановлена, но почему — не сказали.По данным коммерческого директора магазина Holodilnik.ru Алексея Погудалова, компания планирует распродать остатки телевизоров и комплектующих и прекратить прямые продажи. Среди причин он также называет риск вторичных санкций, но добавляет: российский рынок был для фирмы «незначительным».Председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич утверждает, что санкции здесь ни при чём, ведь китайские компании «успешно работают» в стране. По его мнению, TPV Technology решила отказаться от борьбы с конкурентами — как раз потому, что Россия не была «приоритетным» рынком.Источник фото: TPV TechnologyTPV Technology открыла производство телевизоров Philips, Sony, Sharp, AOC, Panasonic и других марок под Санкт-Петербургом в 2011 году. Мощности позволяли выпускать до 3,5 млн единиц продукции в год.#новости
Are you fired?
Поясните, пожалуйста, при чем тут он?
производство телевизоров Philips, Sony, Sharp, AOC, Panasonic и других марокДа просто не вывозят конкуренции с китайцами, которые сейчас привозят тоже самое, только заметно дешевле. А рассказы про "незначительный рынок" это ссанье в уши. Было бы так, ушли пару лет назад ещё
Почитайте отзывы про китайцев — это мусор, а не техника
Я понимаю когда говорят
Беру китайца, других вариантов нет, он дешевле. Немцы, японцы цена в космосе. А и не понимаю когда несут фигню
Взял китайца, потому что он лучше немца, японцаСебя пытаетесь обмануть?
Ну им ведь нужно придумать какую то отмазку, а так понятное дело, что китайский рынок сейчас очень хорош и плюс ко всему не дорогой