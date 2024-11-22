Google свернула разработку планшета Pixel Tablet 2 — Android Authority

Если это так, то компания во второй раз уходит с рынка планшетов.21 ноября издание Android Headlines сообщило, что Google сворачивает разработку ещё не анонсированного Pixel Tablet 3, а теперь Android Authority уточняет со ссылкой на источники — речь о Pixel Tablet 2, а планы о модели третьего поколения ещё не ясны.Как отмечает The Verge, это значит, что устройство Pixel Tablet, которое Google представила в 2023 году, останется единственным планшетом в линейке.Также издание предполагает, что причиной закрытия линейки могут быть слабые продажи. К тому же, компании сложно конкурировать с Apple и Samsung. Одна из проблем — недостаток приложений на Android, оптимизированных под планшеты.Google уже уходила с рынка планшетов — в 2019 году. Но к 2022-му компания передумала и объявила, что снова разрабатывает собственный планшет.Пока Google не комментировала новости об отмене разработки Pixel Tablet 2.Артур ТомилкоТехника10.05.2023Cкладной Pixel Fold, планшет Pixel Tabet и новые возможности ИИ — о чём рассказала Google на конференции I/O 2023 Помимо новых устройств, компания представила второе поколение своей языковой модели, объявила о сотрудничестве с Adobe и показала инструмент для генерации музыки. #новости #google
Разве кроме iPad существуют другие планшеты? По-моему они все поголовно отвратительны. Так что и этот не жалко.
Наверно в интересах потребителей было бы наличие конкурентной базы тому же iPad, насколько я понимаю, сейчас планшеты от 🍏 сравнимы по цене с полноценным игровым PC 🧐
Если пытаться что-то существенное делать на планшете — да, айпад на три головы выше, и приложениями, и ОС, и интеграцией всего. Если в основном медиа (видео, кино, книги, комиксы) — любой планшет на андроиде тот же экспириенс даст за вдвое/втрое/подставьте-свое меньше денег, и плюсом еще от открытости системы скорее всего только проще станет.
Для b2b существуют. Так же в «развивающихся» странах занимают свою долю из-за цены.
Жаль. Я бы взял. А то планшеты на макос - сущий ад. Даже торрент не поставить.
Гугл прям как я — если с первого раза не получилось прыгнуть выше головы, то срочно прекращаем все попытки