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Ася Карпова
Техника

Стартап Solos запустил в продажу «умные» очки AirGo Vision с интегрированным GPT-4o

Оправа без линз стоит $149, на сайте доступна доставка в Россию.

Источник: Solos
Источник: Solos
  • Очки распознают людей, объекты и текст, могут переводить речь собеседника с одного языка на другой в реальном времени и указывать направление к ближайшим точкам на карте благодаря интеграции с GPT-4o. Также их можно синхронизировать с Gemini и Claude.
  • В наличии семь цветов и два варианта «умной» оправы. Она съёмная, чтобы пользователи могли менять её на другую — без камеры, когда хотят быть уверены в конфиденциальности.
Источник: Verge
Источник: Verge
  • На дужках есть сенсорный датчик для регулирования громкости голосового помощника.
  • AirGo Vision доступны по цене от $299 (чуть меньше 30 тысяч рублей по курсу ЦБ на 10 декабря 2024 года). Можно приобрести оправу без линз за $149 (15 тысяч рублей) или в комплекте с обычной оправой «для большей конфиденциальности» за $349 (35 тысяч рублей). На сайте магазина в странах для оформления доставки можно выбрать Россию.
  • Решения для Solos разрабатывают инженеры из Массачусетского технологического института США. Компания анонсировала запуск очков со встроенным ИИ в июне 2024 года.
  • В 2023 вышли очки Ray-Ban Meta* Smart Glasses по такой же цене $299 (30 тысяч рублей). Первые «умные» очки с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки без наушников Meta* выпустила в 2021 году.
  • В конце ноября 2024 года в сети «завирусилось» видео, на котором журналист из Нидерландов в умных очках «угадывал» профессии и имена незнакомцев, читая личную информацию с помощью технологии поиска по фотографии. Какие очки были использованы, не уточнили.
Источник: Alexander Klöpping

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

#новости #chatgpt

11
11
11
15 комментариев
Игорь Пронин

Не посадят за такие очки то? Скажут, что устройство предназначено для скрытой видеофиксации и на пять лет можно уезжать на отдых.

3
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Logy.dog

Легко (но при заинтересованности товарища мента)

4
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Случай

На изи:
Сорри за зигабу
https://pikabu.ru/story/fsb_obvinila_novosibirtsa_v_sbyite_shpionskikh_ustroystv_izza_dvukh_gpstrekerov_dlya_sobak_7579824

pikabu.ru
ФСБ обвинила новосибирца в сбыте шпионских устройств из-за двух GPS-трекеров для собак
Ответить
Феодор

Я только разговаривающих по беспроводным наушникам перестал считать сумасшедшими... А тут

2
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Михаил Котов

теперь еще и на очки внимание обращать нужно будет

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Майя Довина

Теперь я могу выйти в люди и больше не гадать, кто этот человек, который уверенно здоровается со мной в магазине

2
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Слегка Придурковатый

"благодаря интегрирации с GPT-4o"

Интегрирацивовай!

1
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