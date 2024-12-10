Стартап Solos запустил в продажу «умные» очки AirGo Vision с интегрированным GPT-4o

Оправа без линз стоит $149, на сайте доступна доставка в Россию.Источник: SolosОчки распознают людей, объекты и текст, могут переводить речь собеседника с одного языка на другой в реальном времени и указывать направление к ближайшим точкам на карте благодаря интеграции с GPT-4o. Также их можно синхронизировать с Gemini и Claude.В наличии семь цветов и два варианта «умной» оправы. Она съёмная, чтобы пользователи могли менять её на другую — без камеры, когда хотят быть уверены в конфиденциальности.Источник: VergeНа дужках есть сенсорный датчик для регулирования громкости голосового помощника.AirGo Vision доступны по цене от $299 (чуть меньше 30 тысяч рублей по курсу ЦБ на 10 декабря 2024 года). Можно приобрести оправу без линз за $149 (15 тысяч рублей) или в комплекте с обычной оправой «для большей конфиденциальности» за $349 (35 тысяч рублей). На сайте магазина в странах для оформления доставки можно выбрать Россию.Решения для Solos разрабатывают инженеры из Массачусетского технологического института США. Компания анонсировала запуск очков со встроенным ИИ в июне 2024 года.В 2023 вышли очки Ray-Ban Meta* Smart Glasses по такой же цене $299 (30 тысяч рублей). Первые «умные» очки с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки без наушников Meta* выпустила в 2021 году.В конце ноября 2024 года в сети «завирусилось» видео, на котором журналист из Нидерландов в умных очках «угадывал» профессии и имена незнакомцев, читая личную информацию с помощью технологии поиска по фотографии. Какие очки были использованы, не уточнили.Источник: Alexander Klöpping *Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #chatgpt
Не посадят за такие очки то? Скажут, что устройство предназначено для скрытой видеофиксации и на пять лет можно уезжать на отдых.
Легко (но при заинтересованности товарища мента)
На изи:
Сорри за зигабу
https://pikabu.ru/story/fsb_obvinila_novosibirtsa_v_sbyite_shpionskikh_ustroystv_izza_dvukh_gpstrekerov_dlya_sobak_7579824
Я только разговаривающих по беспроводным наушникам перестал считать сумасшедшими... А тут
теперь еще и на очки внимание обращать нужно будет
Теперь я могу выйти в люди и больше не гадать, кто этот человек, который уверенно здоровается со мной в магазине
"благодаря интегрирации с GPT-4o"
Интегрирацивовай!