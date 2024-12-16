Компания выходца из Huawei запустила в массовое производство человекоподобных роботов для бизнеса

Андроиды с ИИ помогают на складах, занимаются стиркой и уборкой.Источник: AgibotКитайская компания Чжиюань, которая для международных клиентов называется Agibot, произвела 962 человекоподобных робота с искусственным интеллектом, а к концу 2024-го планирует выпустить 1000 единиц.На сайте представлены робот AgiBot A2-W, который может брать и транспортировать предметы, AgiBot A2 для обслуживания клиентов и навигации по супермаркетам и AgiBot RAISE A1 — «умный» робот первого поколения. По словам компании, внедрение ИИ позволяет «совершенствовать» их навыки по мере накопления данныхОснователь Agibot Чжихуэй Цзюнь работал инженером Huawei, занимался исследовательской работой для запуска ИИ-чипа Shengteng и создал прототип беспилотного велосипеда. В 2022 году он покинул корпорацию и запустил стартап по созданию роботов.3 сентября 2024 года компания привлекла 7 млрд юаней (около 95 млрд рублей) от китайского производителя автомобилей BAIC и других инвесторов.#новости #huawei
Выглядит жутковато. Надеюсь они будут соблюдать три закона робототехники
1) Не верь
2) Не бойся
3) Не проси
После всяких фильмов про восстание машин и мифов, конечно, это кажется жутким
Надеюсь нет) У Азимова же суть рассказов была в том, что вот простые 3 закона, а результаты жесть.
Если б они выглядели менее человечно, было бы не так жутко
Что за 3 закона? 👀
Всё выгоняли айтишников на заводы, а теперь куда идти айтишникам?(