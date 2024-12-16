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Ася Карпова
Техника

Компания выходца из Huawei запустила в массовое производство человекоподобных роботов для бизнеса

Андроиды с ИИ помогают на складах, занимаются стиркой и уборкой.

Источник: Agibot
  • Китайская компания Чжиюань, которая для международных клиентов называется Agibot, произвела 962 человекоподобных робота с искусственным интеллектом, а к концу 2024-го планирует выпустить 1000 единиц.
  • На сайте представлены робот AgiBot A2-W, который может брать и транспортировать предметы, AgiBot A2 для обслуживания клиентов и навигации по супермаркетам и AgiBot RAISE A1 — «умный» робот первого поколения. По словам компании, внедрение ИИ позволяет «совершенствовать» их навыки по мере накопления данных
  • Основатель Agibot Чжихуэй Цзюнь работал инженером Huawei, занимался исследовательской работой для запуска ИИ-чипа Shengteng и создал прототип беспилотного велосипеда. В 2022 году он покинул корпорацию и запустил стартап по созданию роботов.
  • 3 сентября 2024 года компания привлекла 7 млрд юаней (около 95 млрд рублей) от китайского производителя автомобилей BAIC и других инвесторов.

#новости #huawei

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46 комментариев
Mikhail Medvedev

Выглядит жутковато. Надеюсь они будут соблюдать три закона робототехники

10
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High Stakes

1) Не верь
2) Не бойся
3) Не проси

15
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Саша Панина

После всяких фильмов про восстание машин и мифов, конечно, это кажется жутким

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Egor Pankin

Надеюсь нет) У Азимова же суть рассказов была в том, что вот простые 3 закона, а результаты жесть.

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Пена Литрова

Если б они выглядели менее человечно, было бы не так жутко

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Alla Meow

Что за 3 закона? 👀

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Nenueto Flex

Всё выгоняли айтишников на заводы, а теперь куда идти айтишникам?(

2
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