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Полина Лааксо
Техника

Dell решила делить новые устройства на три линейки — Dell, Dell Pro и Dell Pro Max

Чтобы отказаться от названий вроде XPS, Inspiron, Latitude, Precision и OptiPlex.

  • Dell — это устройства для учёбы, работы и игр. Dell Pro — для более сложных профессиональных задач. Dell Pro Max — для тех, кому нужна «максимальная производительность». В каждой линейке также предусмотрены уровни: Base, Plus и Premium.
  • Первые две группы включают в себя компьютеры, мониторы и прочую технику. Pro Max — только ПК. Компания считает, что с новой системой потребителю будет проще найти подходящее устройство. Уже выпущенные устройства сохранят названия, узнало The Verge.
Dell решила делить новые устройства на три линейки — Dell, Dell Pro и Dell Pro Max
  • СМИ проводят параллели с названиями устройств Apple и отмечают: слова plus, premium, pro и max распространены настолько, что «потеряли смысл».
  • В Engadget согласны, что абстрактные inspiron и latitude ничего не говорят рядовому потребителю, но и названия вроде Dell Pro Max ситуацию не проясняют. У той же Apple разобраться просто: есть базовый iPhone, версия Pro и самый дорогой Pro Max. А у Dell Pro Max не предел, ведь он может быть ещё ещё и Plus или Premium. И различия между версиями могут быть неочевидными на первый взгляд.
Dell Premium 14 — «преемник» Dell XPS
Dell Premium 14 — «преемник» Dell XPS

#dell #новости

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22
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62 комментария
ondefeat
36
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Mikhail Sibirev

Полная импотенция маркетологов

22
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Филипп Гаврилов

Нет, это закон Якоба, перенесенный из интерфейсов в нейминг
Большую часть времени пользователи проводят на других сайтах. Они предпочли бы, чтобы ваш сайт работал так же, как все остальные, уже знакомые им.

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Хэнк Седые Муди

Может, пипл хавает, как с тачкой Тигго про макс и т.п.

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Веселый стробоскоп

Dell Plus пропустили

7
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Darth Swordman

Ещё нужен SE для тех, кому хочется подешевле :D

10
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Евгений Гуров

В принципе, логика понятна: Dell — для массового потребителя, Dell Pro — для бизнеса, Dell Pro Max — для энтузиастов. Но подвох, как всегда, кроется в деталях. Нужно понимать, чем конкретно будут отличаться модели внутри каждой линейки. Иначе вся эта система превратится в кашу.

4
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