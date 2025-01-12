Наушники для чистки ушей, выгибающийся дисплей, «тостер»-зарядник и стул с охлаждением: любопытные анонсы на CES 2025

Выставка потребительской электроники, где компании показывают прототипы и линейки готовых продуктов, проходила с 7 по 11 января.Электрическая ложка, с которой супы кажутся солонееПродукт за $127 начали продавать в 2024 году в Японии, но в будущие годы компания планирует запустить продажи по всему миру. Ложка «подаёт слабый электрический ток, который заставляет ионы натрия концентрироваться на языке».Есть четыре уровня интенсивности или «солёности». Предназначена для супов, бульонов и и блюд вроде рагу. Глобальная цель компании — помочь покупателям сократить потребление соли.Источник: YahooРобокот, который поможет остудить напиток или супУстройство Nékojita FuFu японской компании Yukai Engineering можно установить на кружку или бортик глубокой миски, чтобы побыстрее остудить жидкость, не дуя на неё. Это будет делать робот — с разной скоростью и интенсивностью в зависимости от режима.Разработчик говорит, что «помощник» поможет снизить температуру содержимого с 88°C до 71°C за три минуты и до 66°C за пять. Сама по себе жидкость остудилась бы за это же время до 80°C и 77°C соответственно.Nékojita — «кошачий язык». FuFu — ономатопея: похожий звук издаёт человек, когда дует на еду.Источник фото: LifehackerИсточник видео: СNetФутуристичные электромобилиHonda показала прототипы кроссовера Honda 0 SUV и седана Honda 0 Saloon. Кроссоверы начнут выпускать в первой половине 2026 года, седаны — в конце. Спецификации и цены пока не раскрыли.Автомобили будут работать на базе собственной операционной системы Honda — Asimo. Название — отсылка к роботу-андроиду, первую версию которого компания представила в 2000 году (последняя вышла в 2014 году, в 2018-м проект свернули).Honda 0 Saloon. Источник: TopGearHonda 0 SUV. Источник: TopGearНоутбук с выдвижным OLED-дисплеемВ июне 2025 года Lenovo собирается выпустить в продажу ноутбук с выдвижным OLED-дисплеем Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable за $3499. По умолчанию диагональ дисплея составляет 14 дюймов. В раздвинутом состоянии: 16,7 дюйма.Чтобы увеличить экран, нужно нажать на кнопку или поднять руку перед веб-камерой — она распознает жест. По подсчётам The Verge, экран выдвигается примерно за десять секунд. Моторы, которые за это отвечают, маленькие, но в тихом помещении их будет слышно.Источник: EngadgetИсточник: XDA DevelopersРобот-пылесос с механической рукойПылесос Saros Z70 от Roborock сможет убрать с дороги объекты весом до 300 г. При первом «объезде» обнаружит и разметит то, что сможет поднять. Пока это только носки, сандалии, салфетки и полотенца, но список будут расширять с обновлениями ПО.Во время второго круга пылесос будет развозить вещи в «чистые» зоны, чтобы прибраться там, где они лежали. Можно также задать третий «объезд», чтобы Saros Z70 вёз вещи к конкретным местам в доме: например, салфетки к ведру, носки — в бельевую корзину. Для этого понадобится указать их на карте в приложении. Цена пока неизвестна.Видео ускорено. Источник: YouTube-канал VacuumWarsКлавиатура-трансформер с выдвижными модулямиAutokeybo за $700 состоит из трёх основных элементов. Первый — панель, которая служит подставкой для рук и «бортовым компьютером» на базе Linux, оснащённым разъёмами HDMI и USB-C.Остальные два элемента — выдвижные блоки со сменяющимися секциями. В правой части есть клавиши и тачпад, который можно заменить компактной мышкой. В левой — два «набора» клавиш. Модули меняются, когда пользователь поднимает кисти рук. Этот жест считывают алгоритмы машинного зрения.Идея более «эргономичной» клавиатуры родилась при работе над соцпроектом Equalizer Interface для людей с травмами плечевого сустава. Но разработчик считает, что устройство также подойдёт тем, кто устаёт «перекладывать» руку с клавиш на мышку или же тачпад и обратно, и поможет избавить от напряжения в плечах и кистях.Источник: AutokeyboПлащ с накладными солнечными панелямиКонцепт накидки с перовскитными солнечными батареями на 30 Вт представила Anker. На ней предусмотрен разъём USB-C для зарядки телефона. Когда запустят производство — неизвестно.Источник: The VergeШляпа с солнечными панелями на поляхEcoFlow Power Hat оснащена портами USB-A и USB-C, от которых можно заряжать два устройства. В Engadget рассказали, что мощности хватит на небольшую подзарядку.Есть защита от твёрдых частиц и жидкости, но в воду шляпу лучше не окунать. Весит 370 г. Стоит $129.Источник фото: EngadgetИсточник фото: EngadgetКомпактный суперкомпьютер Project Digits для работы с ИИУстройство от Nvidia за $3000 позволит исследователям, специалистам по работе с данными и разработчикам прототипировать, донастраивать и запускать большие модели на 200 млрд параметров или 405 млрд, если подключить друг к другу сразу два устройства.Компьютер оснащён центральным Arm-процессором на 20 ядер и графическим процессором Blackwell GPU. Устройство сможет выполнять до одного квадриллиона ИИ-вычислений в секунду.Источник: NvidiaИсточник: NvidiaИсточник: Free Press Journal«Умный» дом на колёсахАмериканская AC Future и итальянская Pininfarina представили сразу три концепта: стационарный дом AI Transformer Home Unit, трейлер AI Transformer Home Trailer и автодом AI Transformer Home Drivable.Первым запустят в производство модульное жилище с патио на 37 м². В доме оборудована спальня с гардеробной, а входной зал можно превратить в гостиную или кабинет. Есть технологии «умного» дома, солнечные батареи, энергонакопитель и водогенератор. Стоить будет от $98 тысяч.По тому же принципу устроен интерьер трейлера и автодома. Первые поставки рассчитывают начать в четвёртом квартале 2026 года.Источник: ElectrekИсточник: Hydra Design LabsИсточник: Hydra Design LabsПодушка с ИИ для борьбы с храпомПри первых использованиях подушка компании 10 Minds изучает время и паттерны сна человека и отмечает, в какие моменты он начинает храпеть. При храпе система будет «надувать воздушные карманы», влияя тем самым на положение головы владельца. Стоит $700.Источник: HomecruxИсточник: Tom's GuideКресло для геймеров с функцией обогрева и охлажденияКонцептуальная разработка от Razer оснащена безлопастной системой вентиляторов с низким уровнем шума. Контролировать температуру можно через сенсорную панель, расположенную рядом с сиденьем.Прототипу нужен источник питания, так что повернуться на таком кресле на 360 градусов, не запутавшись в проводе, не получится.Источник: Engadget«Умные» очки с проектором в оправеУстройство проецирует круглый дисплей диагональю 3,5 дюйма на сетчатку. Можно использовать его как телесуфлёр или экран с заметками во время выступлений, читать на нём уведомления с телефона, переводить речь в режиме реального времени (поддерживает более 40 языков) или следить с его помощью за навигатором.Весят очки 35 г, держат заряд до 12 часов. Есть микрофон и динамики. Компания-разработчик Halliday планирует начать поставки в конце первого квартала 2025 года. Стоить будут $499.Источник: ZDnetИсточник: TechCrunchЭлектромобиль с солнечными панелямиВ трёхколесной машине два места. Панели расположены на капоте, крыше, кузове и приборной панели. Запас хода — 643 км. В городе с солнечной погодой электромобиль сможет преодолевать до 64 км в день благодаря солнечной энергии. Для сравнения: американцы в среднем проезжают примерно 60 км в день.Компания Aptera планирует начать производство в 2025 году. Первая версия будет стоить $40 тысяч.Источник: DezeenЗарядный «тостер» для смартфонаSwippitt — система сменных аккумуляторов на 3500 мА·ч (их пять). Владелец вставляет телефон в специальный кейс, помещает его в Swippitt, и тот за две секунды устанавливает в кейс заряженный аккумулятор, а разрядившийся начинает заряжать.Мощности хватает, чтобы восполнить заряд на 50-90%. Кейсы пока есть только для iPhone из линеек 14, 15 и 16. Они стоят $120, а сам хаб — $450.Фото The VergeСтеснительный робот Mirumi, который крепится на сумкуПрикладной пользы у робота от Yukai Engineering нет. Он сканирует окружение, анализирует «движение» сумки и в зависимости от этого «реагирует» типичными для маленького ребёнка способами.Если обнаруживает человека — может повернуть на него голову. Когда чувствует касания — стеснительно отворачивается. Неодобрительно машет головой, если его потрясти, и осматривается по сторонам, если сумку вдруг подняли или переставили.Деньги на производство хотят собрать через краудфандинг. TechRadar полагает, что Mirumi будет стоить больше $149.Источник: Yukai EngineeringВытягивающийся microLED-дисплейКонцепт от Samsung. Центральная часть дисплея может выступать вперёд, создавая 3D-эффект, а затем приходить в обратное состояние.В компании предположили, что такой можно было бы установить на носимые устройства вроде часов или поставить в приборные панели в автомобилях. Запустят ли массовое производство — неизвестно.Источник: Tom's GuideИсточник: ZDNetИИ-помощник, который можно носить как кулон или значокOmi от Based Hardware Никиты Шевченко понимает более 30 языков, в том числе английский, испанский, китайский, русский и украинский, поможет законспектировать и перевести устную беседу, занести встречу в календарь, составить список задач и не только.Источник: Based HardwareВращающееся кресло для пользователей VR-шлемовRoto VR Explorer стоит $800. Крутится на 360 градусов с максимальной скоростью в 21 оборот в минуту. Должно избавить от укачивания тех, кто сталкивается с этим ощущением при игре или работе в VR-шлеме, поскольку «сигналы, поступающие от внутреннего уха, будут соответствовать визуальным сигналам, которые получает мозг».Источник: GameStarПортативное устройство спутниковой связиHMD OffGrid за $200 позволяет подключить телефон на Android или iOS к спутниковой связи, чтобы можно было отправить сообщение там, где не ловит мобильная.Есть возможность делиться геолокацией с пятью пользователями сразу с разными интервалами: например, раз в три минуты или каждые четыре часа. Чем чаще, тем быстрее расходуется заряд.Источник: PickrЭлектрический минивэн с электролётомТранспортное средство Land Aircraft Carrier от Xpeng состоит из двух модулей — наземного с шестью колёсами и воздушного (eVTOL; электролёт с вертикальным взлётом), который убирается в багаж. Начать поставки планируют в 2026 году. Стоимость — $300 тысяч.Источник: YouTubeИсточник: FutureИсточник: FutureИсточник: FutureМикроволновка с наружным дисплеемПрототип LG Signature Smart оборудован 27-дюймовым дисплеем: во время готовки можно зайти в соцсети, посмотреть видеоролики и сериалы, вывести на экран рецепт. Внутри микроволновой печи есть камеры, на которые можно снять, как готовится блюдо. Запустят ли массовое производство — неизвестно.Источник: CNetИсточник: CNetПортативные мониторы для ноутбукаFlipGo Horizon от Jsaux — это два дисплея по 15,6 дюйма каждый, которые можно сложить друг к другу для переноски. Подключаются к ноутбукам с диагоналями 13-16 дюймов на macOS, Windows и Liunux.В работе их можно использовать как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Продажи начнутся на Kickstarter в первом квартале 2025 года.Источник: JsauxИсточник: novinky.czПауэрбанк для iPhone с кнопкой для запуска камерыАккумулятор на 10 тысяч мА·ч может заряжать три устройства одновременно: одно беспроводным способом и другие два проводным — устройство оснащено одним встроенным проводом и разъёмом USB-C.Есть LCD-дисплей с показателем заряда и кнопка, с помощью которой при включённом Bluetooth можно запускать приложение «Камера» на iOS. В продажу поступит в мае 2025 года. Стоимость — в пределах $80.Источник: DesignboomИсточник: ETFMМногозадачный робот для домаВ основе модульного устройства SwitchBot K20+ Pro — робопылесос. Но к нему можно подсоединить разные устройства: очиститель воздуха, камеру, вентилятор и штатив для телефона или планшета, чтобы использовать последний как устройство для видеозвонка.Робот-пылесос выдерживает грузы весом до 8 кг, так что с его помощью можно доставлять небольшие вещи маломобильным домочадцам. Пока поддерживает только свои устройства, но компания разрешила сторонним производителям настроить интеграцию со своими.Источник: SwitchBotГолографический мини-проекторHolobox Mini за $4500 без учёта подписки на ПО позволяет заключить в мини-витрине голограмму человека — например, чтобы цифровой аватар встречал гостей отеля или пациентов клиники.Источник: Lufkin News DailyНаушники для чистки ушейНаголовные EarSight Flow от Bebird оснащены встроенными камерами, которые могут визуализировать состояние ушного канала, и системой для чистки каналов от серы и последующей сушки. Следить за этим можно в приложении. Стоит $199, первые поставки начнут в мае 2025 года.Источник: ZDNetСистема самоуничтожения для iPadIn Case of Death — это комплект из четырёх продуктов: iPad Pro на 11 дюймов, специального чехла для iPad, кольца и приложения. Владелец по умолчанию должен носить кольцо, чтобы оно в случае его смерти распознало её. Тогда оно отправит команду, после которой система очистит данные iPad.Стоит $1500. Можно будет заранее настроить отправку прощальных сообщений близким и в соцсети.Источник: TechCrunchПортативный аккумулятор и роутер в одномEnerGeek MiFi оснащён одним разъёмов USB-A и двумя портами USB-C. Ёмкость — 20 тысяч мА·ч.Если использовать его как точку доступа к интернету, то можно подключить к сети сразу десять устройств. Есть поддержка 4G. Скорость передачи данных — до 50 Мбит/с. Поставки должны начать в апреле 2025 года. Цена — $90.Источник: BaseusАнонсы с выставки CES 2019 года.Анонсы с выставки CES 2020 года.Анонсы с выставки CES 2021 года.Анонсы с выставки CES 2022 года.Анонсы с выставки CES 2023 года.Анонсы с выставки CES 2024 года.#новости #ces
На следующей выставке представят вот это, судя по всему.
Полезная штука, а что это?
Это уже из раздела подарки бывшим
А что-то полезное для тех, у кого руки это руки, есть?
Варежки
Дилдо из эбонита.
Поможет подзарядить телефон и не боится влаги
все уже давно измеряется в $ о чем ты вообще говоришь...