Наушники для чистки ушей, выгибающийся дисплей, «тостер»-зарядник и стул с охлаждением: любопытные анонсы на CES 2025

Во время второго круга пылесос будет развозить вещи в «чистые» зоны, чтобы прибраться там, где они лежали. Можно также задать третий «объезд», чтобы Saros Z70 вёз вещи к конкретным местам в доме: например, салфетки к ведру, носки — в бельевую корзину. Для этого понадобится указать их на карте в приложении. Цена пока неизвестна.