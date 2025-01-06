Китайская Roborock представила робот-пылесос с механической рукой

Устройство сможет убрать с дороги объекты весом до 300 г.Пылесос Saros Z70 презентовали на выставке потребительской электроники CES. Настраивается через нативное приложение, давать команды также можно голосом.Saros Z70 оснащён сенсорами и двумя камерами: одна — в «руке», которая по умолчанию отключена; другая же — на корпусе. С их помощью пылесос распознаёт объекты. При первом «объезде» система обнаружит и разметит то, что сможет поднять, объясняет The Verge. Пока это только носки, сандалии, салфетки и полотенца (список будут расширять с обновлениями ПО).Во время второго круга пылесос будет развозить вещи в «чистые» зоны, чтобы прибраться там, где они лежали. Можно также задать третий «объезд», чтобы Saros Z70 вёз вещи к конкретным местам в доме: например, салфетки к ведру, носки — в бельевую корзину. Для этого понадобится указать их на карте в приложении.Видео ускорено. Источник: YouTube-канал VacuumWarsВ систему распознавания препятствий «заложено» 108 объектов, но владелец сможет «обучить» устройство распознавать ещё 50 — размером как 10 на 10 см, так и 100 на 100 см, — чтобы пылесос объезжал мебель нестандартной формы и зоны с проводами или смог отыскать потерявшуюся игрушку.Saros Z70 можно использовать как «зоопатруль»: пылесос сможет найти спрятавшегося питомца и загрузит в приложение фото или видео с ним, если хозяева в отъезде. Он также распознает его при уборке и, оказавшись рядом, отключит основную щётку и уедет в в сторону — «чтобы не напугать».Пример видео с домашним питомцем, которое приводит RoborockПродажи планируют начать в первой половине 2025 года. Цену озвучат позже. Новые пылесосы компании без роборуки стоят $1600 — свыше 162 тысяч рублей по курсу ЦБ на 7 января 2025 года. Saros Z70, очевидно, должен быть дороже.На фоне анонса акции Beijing Roborock Technology прибавили 4% к закрытию торгов. За 2024 год бумаги подорожали на 10,3%.#новости
Да-да, знаем для чего он...
😄 чем закончился этот сериал? Бросил его смотреть на 4м сезоне вроде
Ну все ,такого и за пивом можно послать в ларек
С запиской от бати
Ему еще 18 нет
Херасе он себе позволяет! Я в доме хозяин! Где бросил носок, там он и должен лежать!