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Евгения Евсеева
Техника

Создатель «умных» часов Pebble перезапустит компанию — он создаст «клона», а не «преемника»

Каким будет название фирмы — пока неизвестно.

  • Разработчик «умных» часов Pebble ещё в 2017 году продался Fitbit, которую затем выкупила Google. Всё это время компании не обновляли ОС, на которой работали часы, поэтому основатель Pebble Эрик Миджиковски обратился к Google с предложением выложить исходный код Pebble OS в открытый доступ — и та согласилась, пишет The Verge.
  • В репозитории на GitHub содержится практически весь исходный код ОС. Благодаря этому Миджиковски может использовать свои же наработки и перезапустить компанию. У неё ещё нет названия — товарный знак Pebble принадлежит Google.
  • Пока Миджиковски ведёт список ожидания на сайте RePebble. «Позже» в 2025 году у компании появится название и полный доступ к ПО, после этого она запустит производство «умных» часов.
Часы Pebble. Источник: The Verge
Часы Pebble. Источник: The Verge
  • Миджиковски объясняет, что перепробовал много разных часов, но не нашёл ничего похожего на Pebble — поэтому и решил перезапустить компанию. По его словам, он делает не «преемника», а «клона» с минимальными изменениями.
  • Pebble запустился в 2012 году на Kickstarter. С помощью часов можно было принимать SMS-сообщения, звонить и включать музыку. К телефону они подключались через Bluetooth. Pebble отличали от других устройств экраны с эффектом электронных чернил, а также минималистичный дизайн.
Полина Лааксо
Техника
Не знали, чьи и какие задачи должен решать продукт: основатель «умных» часов Pebble разбирает их провал

Выручка Pebble Technology в один год удвоилась, так что она расширила штат, сняла офис побольше и удвоила расходы. Но продажи пошли на спад: на рынок вышла Apple и другие, а компания так и не смогла понять, кто её клиент: гик, спортсмен или любой американец.

Основатель компании Эрик Миджиковски. Источник: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2Fea7cb27a-bde5-11e4-9d09-00144feab7de&amp;psig=AOvVaw3gOdZdg0mET63l239vcHO4&amp;ust=1650126491861000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;ved=0CA0QjhxqFwoTCLDbzLO-lvcCFQAAAAAdAAAAABAD" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">FT</a>

#новости #pebble

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8 комментариев
Вадим Д.

Каким будет название фирмы — пока неизвестноА пуcть будет Ebble.

6
2
1
Ответить
Максим Исаев

Каким будет название фирмы — пока неизвестноДосрочный ответ. Huebble конечно же

7
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Denis Kiselev

Не понимаю, что можно не найти в современных умных часах и фитнес браслетах. Казалось бы из тут - на любой вкус!

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ChBRR

В современных умных часах и браслетах можно не найти в первую очередь денег. Хочется сделать за деньги инвесторов какую-нибудь хрень, и продать её другим инвесторам.

2
1
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Таир Бакиев

Не было никогда на Пебблах электронных чернил, был трансрефлективный ЖК экран с памятью.

1
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Nikita Voronin

Какой щедрый душка гугл 😁

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Жошы хан

Так разве можно?

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