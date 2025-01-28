Создатель «умных» часов Pebble перезапустит компанию — он создаст «клона», а не «преемника»

Каким будет название фирмы — пока неизвестно. Разработчик «умных» часов Pebble ещё в 2017 году продался Fitbit, которую затем выкупила Google. Всё это время компании не обновляли ОС, на которой работали часы, поэтому основатель Pebble Эрик Миджиковски обратился к Google с предложением выложить исходный код Pebble OS в открытый доступ — и та согласилась, пишет The Verge.В репозитории на GitHub содержится практически весь исходный код ОС. Благодаря этому Миджиковски может использовать свои же наработки и перезапустить компанию. У неё ещё нет названия — товарный знак Pebble принадлежит Google.Пока Миджиковски ведёт список ожидания на сайте RePebble. «Позже» в 2025 году у компании появится название и полный доступ к ПО, после этого она запустит производство «умных» часов.Часы Pebble. Источник: The VergeМиджиковски объясняет, что перепробовал много разных часов, но не нашёл ничего похожего на Pebble — поэтому и решил перезапустить компанию. По его словам, он делает не «преемника», а «клона» с минимальными изменениями.Pebble запустился в 2012 году на Kickstarter. С помощью часов можно было принимать SMS-сообщения, звонить и включать музыку. К телефону они подключались через Bluetooth. Pebble отличали от других устройств экраны с эффектом электронных чернил, а также минималистичный дизайн.Полина ЛааксоТехника16.04.2022Не знали, чьи и какие задачи должен решать продукт: основатель «умных» часов Pebble разбирает их провал Выручка Pebble Technology в один год удвоилась, так что она расширила штат, сняла офис побольше и удвоила расходы. Но продажи пошли на спад: на рынок вышла Apple и другие, а компания так и не смогла понять, кто её клиент: гик, спортсмен или любой американец.#новости #pebble
Каким будет название фирмы — пока неизвестноА пуcть будет Ebble.
Каким будет название фирмы — пока неизвестноДосрочный ответ. Huebble конечно же
Не понимаю, что можно не найти в современных умных часах и фитнес браслетах. Казалось бы из тут - на любой вкус!
В современных умных часах и браслетах можно не найти в первую очередь денег. Хочется сделать за деньги инвесторов какую-нибудь хрень, и продать её другим инвесторам.
Не было никогда на Пебблах электронных чернил, был трансрефлективный ЖК экран с памятью.
Какой щедрый душка гугл 😁
Так разве можно?