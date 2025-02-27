Стартап Mark Engineering представил книжную ИИ-закладку за $129 — но пользователи не поняли, как она работает и какую проблему решает

Заодно пошутили, что устройству уготовано место рядом с «умной» брошью от Humane. Mark 1 — закладка, которая «отслеживает и пересказывает прочтённое» и помогает «запомнить всё». Изготовлена из титанового сплава пятого класса, который используют при строительстве самолётов Boeing 777 (Titanium Grade 5).По словам Mark Engineering, техкомпании «десятилетиями» продвигали идею, что будущее — за электронными «читалками». При этом 65% американцев предпочитают бумажные книги — и им не помешали бы «цифровые инструменты», которые повысят «вовлечённость».ИИ-закладка — шаг в эту сторону, пишет стартап. Читатель сможет синхронизировать её данные с другими своими устройствами, чтобы получать «персонализированные» конспекты страниц и напоминания освежить их в памяти. Можно будет запросить статистику из текста, цитаты, выжимку основных идей.Данные о прочитанном будут отражаться в приложении. Там же можно подписываться на друзей, просматривать рекомендации, играть в головоломки, разгадывать кроссворды и проходить «челленджи» (например, пообещать прочитать определённое количество книг за год). Компания сравнила сервис со Strava — приложением, в котором пользователи отслеживают занятия спортом.Статистика тоже будет: как часто человек читает и что, с какой скоростью, сколько страниц осталось, какие темы он выбирает чаще всего. В конце года подведут персональные итоги Mark Wrapped. Предзаказы ещё не открыли, но можно записаться в лист ожидания.Источник: Mark Engineering — здесь и далееСтартап пишет, что Mark — это «экосистема» и «второй мозг» пользователя. Но многие в комментариях не поняли, как он работает: будет ли подписка, откуда доступ ко всем книгам, можно ли надиктовывать голосовые заметки, будет ли таймер, чтобы отслеживать скорость чтения, добавят ли чат-бота для ответов по содержанию.Больше всего вопросов вызвали конспекты прочитанного. То ли закладка сама будет сканировать текст, то ли это делается вручную. А может, придётся покупать цифровую копию книги, чтобы сервис анализировал страницы в ней. И такой может не быть, если это старое издание. На вопрос о том, какую проблему решает продукт, проект ответил: «Наша миссия — максимизировать интеллектуальный потенциал каждого». Как — неизвестно. В комментариях в шутку предложили разработчикам уйти в религию. Некоторые вспомнили «умную» брошь AI Pin от стартапа Humane, выпущенную в 2023 году. Её раскритиковали в первых же обзорах как «безделушку для фанатиков, которым некуда девать деньги». В феврале 2025 года производство и поддержку продукта решили свернуть, а бизнес продали HP. В ответ на критику Mark Engineering спросил, как может стать лучше. Один пользователь посоветовал сразу обанкротиться.#новости #mark