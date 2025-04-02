Meta* запланировала выпустить очки дополненной реальности по цене $1300-1400 до конца 2025 года — Bloomberg

Они будут оснащены одним экраном в правой линзе. О планах Meta* до конца 2025 года представить очки дополненной реальности пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники в компании. Устройство носит кодовое название Hypernova.По словам собеседников, стоимость очков может составить около $1300-1400. Наиболее дорогая часть устройства — экран, который представляет собой монокулярную панель в нижнем углу правой линзы. Она отображает информацию только перед правым глазом пользователя, поясняет Гурман.Очки будут работать на модифицированной версии Android. На домашнем экране разместят круглые иконки приложений. Среди них — камера, фотогалерея и карты. Устройство также можно будет подключить к телефону для получения уведомлений, прослушивания музыки, звонков и управлению ИИ с помощью голоса.Управлять Hypernova можно будет с помощью сенсорных панелей в дужках — например, прокручивать экраны приложений или фотографии. Компания также планирует поставлять вместе с очками «нейронный браслет» Ceres, который позволит управлять ими с помощью жестов.Кроме того, Meta* уже начала работу над второй версией очков, рассказали собеседники. В ней будет два экрана — по одному на каждую линзу. Анонс Hypernova 2 запланирована на 2027 год.В сентябре 2024 года компания представила прототип очков дополненной реальности Orion. Собеседники FT говорили, разработку ускорили после «восторженных» отзывов первых тестировщиков. Однако о массовом производстве речи тогда не шло. Прототип очков Orion, фото BloombergУ Meta* есть совместная с Ray-Ban линейка «умных» очков со встроенной камерой. Первые выпустили в 2021 году. Продажи составили около 300 тысяч изделий, но активных пользователей насчитывалось только 27 тысяч в месяц, писала в августе 2023-го WSJ со ссылкой на внутренние документы.Последнюю версию представили в сентябре 2023 года. В них добавили возможность вести прямые трансляции и поддержку ИИ.В декабре 2024 года FT узнала о планах Meta* выпустить очки со встроенным дисплеем, который будет показывать уведомления и ответы ИИ-помощника. По данным газеты, их могут представить во второй половине 2025 года.*Meta признана экстремистской в России и запрещена.#новости #meta