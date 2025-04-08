В «М.Видео-Эльдорадо» открыли предзаказ на игровую консоль Switch 2 по цене 60 тысяч рублей

Объявленная Nintendo стоимость — $450.Сеть «М.Видео-Эльдорадо» анонсировала открытие предзаказа на Switch 2 ещё 3 апреля 2025 года, теперь такая возможность появилась. Стоимость консоли в обоих магазинах составила 60 тысяч рублей — в комплект не входит каких-либо игр.В «М.Видео» отметили, что привезут бандл с Mario Kart World, но предзаказы открывать на него не будут. Согласно информации на страницах консоли, доставка Switch 2 покупателям начнётся с 11 июня 2025 года, в мире консоль поступит в продажу 5 июня.Предзаказ также можно оформить в магазине videoigr.net, где стоимость стандартной консоли составила 55 тысяч рублей.В России с 2017-го по 2024-й, по данным «М.Видео-Эльдорадо», продали 500 тысяч единиц Switch — это лучший результат для консолей компании в стране. В сети отметили DTF, что уже через три часа с открытия предзаказов их было оформлено более 100. В компании ожидают, что первую партию продадут в ближайшее время.Nintendo анонсировала игровую консоль Switch 2 в январе 2025 года. В начале апреля компания объявила стоимость — $450 (около 38,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 8 апреля 2025 года).Источник: DTF#новости