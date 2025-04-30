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Таня Боброва
Техника

Минпромторг исключил из параллельного импорта ноутбуки HP и Fujitsu

Ограничить поставки ноутбуков, смартфонов и планшетов просили российские производители электроники.

  • Минпромторг исключил из перечня товаров для параллельного импорта ноутбуки и ПК брендов HP и Fujitsu, а также несколько иностранных брендов МФУ и принтеров, пишет ТАСС. Бренды устройств для печати издание не приводит.
  • Сокращение перечня брендов устройств для печати ведомство объяснило «выстраиванием процесса импортозамщения» и ростом поставок из «дружественных» стран. А доля ноутбуков и ПК HP и Fujitsu в России составляет лишь 8,6% — российские производители выпускают «аналогичные товары» в «достаточном» объёме.
  • Минпромторг также сократил категорию косметики — оставил в списке для параллельного импорта только бренды лечебных средств. Список ТАСС не проводит.
  • В конце марта 2025 года АНО «Вычислительная техника» (входят Yadro, «Аквариус», Kraftway и другие) попросила ограничить параллельный импорт ноутбуков, смартфонов и планшетов, а также поддержать продажи отечественной техники с помощью льготных кредитов и прочих мер. В РАТЭК (входят «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие) ограничение параллельного импорта не поддержали.
  • Правительство России легализовало параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя, весной 2022 года. Список брендов Минпромторг всё время пересматривает.

#новости

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