Производители электроники попросили отсрочить обязательную маркировку смартфонов, планшетов и ноутбуков

Минпромторг предлагал ввести её с декабря 2025 года — в пиковый сезон продаж.Консорциум «Вычислительная техника», в который входят крупные российские производители электроники, попросил перенести обязательную маркировку смартфонов, планшетов и ноутбуков на 1 марта 2026 года. Об этом рассказали источники «Ведомостей».Гендиректор объединения Светлана Легостаева пояснила газете, что компании хотят «избежать возможных процедурных рисков» и дополнительной нагрузки в периоды, на которые приходится ключевой объём закупок и поставок.Консорциум также предлагает расширить эксперимент по маркировке на несколько категорий: моноблоки, системные блоки, графические станции, серверы, принтеры, мониторы и проекторы. Ввести его предлагают с 1 июня 2026 года.Опрошенные изданием участники рынка считают, что предложение о переносе сроков «выглядит обоснованным»: сейчас нет «полной ясности» по самому процессу, а конец года — пиковый сезон продаж перед новогодними праздниками. Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков, в том числе ввезённых по параллельному импорту, с декабря 2025 года. Для этого с сентября того же года поставщикам нужно зарегистрироваться в системе «Честный знак».Добровольный эксперимент по маркировке радиоэлектроники проводили с декабря 2023 года, а с июня 2024-го по апрель 2025-го в нём участвовали смартфоны и ноутбуки. Маркировка затронет около 169 тысяч продавцов, производителей и импортёров, а общие затраты на неё в течение шести лет с декабря 2025-го составят не меньше 42,78 млрд рублей, указывает газета.#новости