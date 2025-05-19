«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на Samsung Galaxy S25 Edge по цене от 110 тысяч рублей

Компания представила свой тонкий смартфон 13 мая 2025 года.Предзаказать устройство можно с 19 мая по 30 мая 2025 года. Доступны варианты на 512 ГБ памяти в трёх цветах: «титановый ледяной синий», «титановый серебристый» и «чёрный титан».Стоимость Samsung Galaxy S25 Edge составит от 109 990 рублей в зависимости от продавца. Вносить предоплату заранее не нужно — в начале июня маркетплейс оповестит о появлении смартфона, после чего можно будет перейти на страницу для покупки.Источник: SamsungSamsung 13 мая 2025 года представила смартфон Galaxy S25 Edge толщиной в 5,8 мм и с диагональю экрана в 6,7 дюйма. Ёмкость аккумулятора у него меньше, чем у других устройств линейки S25 — всего 3900 мА·ч.Цены — $1100 за версию с 256 ГБ памяти и $1220 за модель с 512 ГБ памяти. Официальные продажи начнутся 30 мая 2025-го.#новости #samsung