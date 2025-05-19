Huawei представила MateBook Fold Ultimate Design — «первый в мире» ноутбук со складным экраном

Cтоимость — от 23 999 юаней (267,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 19 мая 2025 года).Источник фото: Huawei Ноутбук работает на операционной системе Huawei — HarmonyOS. Его вес составляет 1,6 кг, толщина — 7,3 мм. В сложенном состоянии соотношение сторон экрана — 3:2, в разложенном — 4:3, пишет HC Newsroom.Батарея — 74,69 Вт·ч, связь — Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Из портов есть два USB-C 3.2. У ноутбука один гибкий OLED-дисплей с пиковой яркостью в HDR до 1600 нит. Диагональ дисплея составляет 18 дюймов.MateBook Fold оснащён шарниром длиной 285 мм — крупнейшим в индустрии, по заявлению компании. Он обеспечивает устойчивость раскрытия на углах от 30° до 150°.Источник фото: HC NewsroomИсточник изображения: HuaweiВ феврале 2025 года Huawei анонсировала старт продаж «раскладушки» с тремя экранами Mate XT за пределами Китая — в России открыли предзаказы по цене 340 тысяч рублей.#новости #huawei