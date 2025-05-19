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Карина Пардаева
Техника

Huawei представила MateBook Fold Ultimate Design — «первый в мире» ноутбук со складным экраном

Cтоимость — от 23 999 юаней (267,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 19 мая 2025 года).

Источник фото: Huawei 
Источник фото: Huawei 
  • Ноутбук работает на операционной системе Huawei — HarmonyOS. Его вес составляет 1,6 кг, толщина — 7,3 мм. В сложенном состоянии соотношение сторон экрана — 3:2, в разложенном — 4:3, пишет HC Newsroom.
  • Батарея — 74,69 Вт·ч, связь — Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Из портов есть два USB-C 3.2. У ноутбука один гибкий OLED-дисплей с пиковой яркостью в HDR до 1600 нит. Диагональ дисплея составляет 18 дюймов.
  • MateBook Fold оснащён шарниром длиной 285 мм — крупнейшим в индустрии, по заявлению компании. Он обеспечивает устойчивость раскрытия на углах от 30° до 150°.
Источник фото: HC Newsroom
Источник фото: HC Newsroom
Источник изображения: Huawei
  • В феврале 2025 года Huawei анонсировала старт продаж «раскладушки» с тремя экранами Mate XT за пределами Китая — в России открыли предзаказы по цене 340 тысяч рублей.

#новости #huawei

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