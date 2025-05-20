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Евгения Евсеева
Техника

«Яндекс» открыл продажи портативной «умной» колонки «Станция Стрит» по цене 15 тысяч рублей

Компания представила колонку в апреле 2025 года.

  • Купить её пока можно в официальном магазине «Алисы», позже она появится у крупных ритейлеров. Стоимость — 14 990 рублей, устройство доступно в чёрном и зелёном цветах.
  • Если подключить колонку к мобильной точке доступа Wi-Fi, она сможет включать музыку, искать информацию в интернете и выполнять другие задачи.
  • Если интернета нет, через колонку можно слушать музыку. Для этого нужно подключить устройство к смартфону по Bluetooth и начать воспроизведение с любого музыкального стриминга. Управлять можно голосом — например, можно сказать «Алисе» «дальше», «громче» или «стоп».
Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • У колонки есть два динамика и два пассивных излучателя, мощность — 30 Вт. Звук специально настроен для открытых пространств, но устройство будет объёмно звучать и в помещениях.
  • Защита от пыли и влаги по стандарту IP67 — то есть колонка не пропускает частицы пыли и выдерживает кратковременное погружение в воду. Есть съёмный ремешок. Время автономной работы — до 12 часов при подключении к мобильной точке доступа Wi-Fi.

#новости #яндекс

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