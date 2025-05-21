Google показала прототип «умных» очков на базе Android XR и провела закрытую демонстрацию для журналистов

Первыми впечатлениями поделились корреспонденты Engadget и The Verge. На конференции I/O 2025 Google объявила о планах возобновить разработку «умных» очков, пишет TechCrunch. Для этого компания объединилась с производителем Warby Parker и планирует инвестировать в совместные продукты $150 млн.Google также сотрудничает с Samsung и Gentle Monster. Речь идёт о создании очков с дополненной реальностью и интеграцией ИИ.Фото The VergeПо словам журналистов The Verge и Engadget, которым провели демонстрацию прототипа на базе Android XR, очки похожи на устройства из совместной линейки Ray-Ban и Meta*.При этом очки Google помимо камеры оснащены дисплеем, который установлен в правой линзе. На нём можно увидеть время, уведомления, проигрываемую музыку и другие «небольшие элементы из приложений». Например, Google Maps может показывать стрелками направления движения, что «напоминает пешеходные маршруты в дополненной реальности».Когда пользователь делает снимок, на дисплее открывается предварительный просмотр изображения.Фото The VergeВажную роль для Android XR играет интеграция с Gemini, отмечают журналисты. Во время демонстрации Google показала, как ИИ отвечает на вопросы — например, об объектах, на которые смотрит пользователь.Google представила прототип, чтобы показать возможности Android XR. Но продавать такие очки в ближайшее время она не планирует и возможные сроки не называет. По словам корреспондентов, демонстрация устройства была «очень ограниченной», и у них осталось «много вопросов» о том, на что в конечном итоге будут способны очки.В одном из обсуждений на I/O 2025 принял участие сооснователь Google Сергей Брин. Он вспомнил опыт компании по разработке «умных» очков Google Glass. По его словам, при создании устройства допустили «много ошибок» — никто не представлял, «насколько сложно» будет разработать «умные» очки по «приемлемой» цене.Он добавил, что «большой сторонник» сегмента «умных очков» и рад, что компания снова занимается их разработкой.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #google