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Ася Карпова
Техника

Meta* рассказала о возможностях экспериментальных «умных» очков Aria Gen 2

Впервые концепт представили в феврале 2025 года.

Очки Aria Gen 2. Источник: Meta*
Очки Aria Gen 2. Источник: Meta*
  • Очки дополненной реальности Aria Gen 2 весят 75 граммов и «впервые» для устройства такого типа оснащены складными дужками. Они есть в восьми различных размерах.
  • Aria Gen 2 могут следить за «взглядом» каждого глаза пользователя, положением зрачка и частотой морганий. Датчик в области переносицы замеряет частоту сердцебиения. Там же расположен микрофон для «лучшего звука в шумной обстановке».
  • Всего в очках четыре камеры компьютерного зрения с расширенным углом обзора. Они могут отслеживать движение рук и объектов, оценивать степень освещённости и распознавать предметы в темноте. Очки также позволяют «моделировать карту окружающей среды».
Источник: Meta*
Источник: Meta*
  • Компания начнёт принимать заявки исследователей на работу с Aria Gen 2 в конце 2025 года.

  • В 2021 году Meta* выпустила «умные» очки совместно с Ray-Ban. Последнюю версию представили в сентябре 2023 года. В них добавили возможность вести прямые трансляции и поддержку ИИ.

  • В декабре 2024 года FT узнала о планах Meta* выпустить очки со встроенным дисплеем, который будет показывать уведомления и ответы ИИ-помощника.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

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