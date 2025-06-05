Meta* рассказала о возможностях экспериментальных «умных» очков Aria Gen 2

Впервые концепт представили в феврале 2025 года.Очки Aria Gen 2. Источник: Meta*Очки дополненной реальности Aria Gen 2 весят 75 граммов и «впервые» для устройства такого типа оснащены складными дужками. Они есть в восьми различных размерах.Aria Gen 2 могут следить за «взглядом» каждого глаза пользователя, положением зрачка и частотой морганий. Датчик в области переносицы замеряет частоту сердцебиения. Там же расположен микрофон для «лучшего звука в шумной обстановке».Всего в очках четыре камеры компьютерного зрения с расширенным углом обзора. Они могут отслеживать движение рук и объектов, оценивать степень освещённости и распознавать предметы в темноте. Очки также позволяют «моделировать карту окружающей среды».Источник: Meta*Компания начнёт принимать заявки исследователей на работу с Aria Gen 2 в конце 2025 года.В 2021 году Meta* выпустила «умные» очки совместно с Ray-Ban. Последнюю версию представили в сентябре 2023 года. В них добавили возможность вести прямые трансляции и поддержку ИИ. В декабре 2024 года FT узнала о планах Meta* выпустить очки со встроенным дисплеем, который будет показывать уведомления и ответы ИИ-помощника.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta