WSJ: смартфон T1 от семейной компании Дональда Трампа вряд ли будут производить в США

И стоить всего $499 он тоже не может. Источник: Trump Mobile16 июня 2025 года The Trump Organization, компания семьи президента США Дональда Трампа, анонсировала «золотой» смартфон T1 Phone под управлением Android 15, «разработанный и произведённый в США».Как отмечает WSJ, несмотря на формулировки в релизе, T1 Phone только собираются производить в США, поначалу его будут ввозить из-за рубежа. Вероятнее всего, собирать его будут в Китае, предполагает издание.Оно уже разбиралось на примере iPhone 16 Pro, сколько нужно времени и средств, чтобы перенести производство смартфона в США и почему это непросто и, возможно, в конечном счёте бессмысленно.Редакция WSJ сравнила T1 Phone с iPhone 16 Pro Max, с которым устройство сопоставимо по характеристикам или даже превосходит его. Стоимость T1 Phone — $499 (около 39,1 тысячи рублей по курсу ЦБ на 17 июня 2025 года), iPhone 16 Pro Max — от $1199 (94,1 тысячи рублей).У T1 Phone будет AMOLED-дисплей диагональю 6,8 дюйма — такой же по размеру, как у iPhone 16 Pro Max. Производят подобные экраны обычно корейские Samsung и LG. Объём памяти (12 ГБ оперативной и 256 ГБ хранилища), а также ёмкость аккумулятора (5000 мА·ч) у T1 выше. Камера на 50 Мп — даже лучше, чем у iPhone 16 Pro Max (48 Мп). Закупает их Apple обычно у японской Sony.Также Apple не производит свои смартфоны в США — этим занимаются подрядчики в Китае, а часть производства компания перенесла в Индию и другие азиатские страны.Полина ЛааксоApple7 апрИнфографика WSJ: откуда везут детали для iPhone 16 Pro и как может вырасти его себестоимость из-за пошлин Если США и государства, в отношении которых их ввели, не найдут компромисс. #новости