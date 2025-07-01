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Таня Боброва
Техника

Nothing представила флагманский Phone (3) и полноразмерные наушники Headphone (1)

Смартфон стоит от $799, наушники — $299.

Источник: Nothing
Источник: Nothing
  • Phone (3) — первый «по-настоящему флагманский смартфон», рассказала компания. Цена — от $799 (около 62,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 1 июля 2025 года). Предзаказы откроют 4 июля 2025 года, в продаже — с 15 июля.
  • Смартфон работает на чипе Snapdragon 8S Gen 4 и и Nothing OS 3.5, созданной на базе Android 15. Объём памяти — 12 ГБ или 16 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной. Ёмкость аккумулятора — 5150 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки на 65 Вт, беспроводной на 15 Вт и реверсивной зарядки.
  • Диагональ AMOLED-дисплея — 6,67 дюйма, пиковая яркость — 4500 нит, адаптивная частота обновления — 120 Гц. Два цвета корпуса — белый и чёрный. Степень защиты от пыли и воды — IP68, уточняет The Verge. У смартфона четыре камеры на 50 МП каждая, в том числе фронтальная.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Phone (3) также поддерживает «центр заметок, идей и вдохновения на базе ИИ» Essential Space, представленный в Phone (3a) и (3a) Pro. Также сбоку есть кнопка Essential Key, которую можно настроить.
  • Вместо светодиодов по всей задней панели, как это было у Phone (2), у обновлённой модели есть круглый экран Glyph Matrix в правом верхнем углу, пишет TechCrunch. Например, на него можно выводить секундомер или запускать мини-игры вроде «Камень, ножницы, бумага».
Источник: The Verge
Источник: The Verge
  • Nothing также представила полноразмерные беспроводные наушники Headphone (1) за $299 (около 23,5 тысячи рублей), пишет The Verge. Вес — 329 г. У устройства 40-миллиметровые динамические драйверы, есть поддержка Hi-Res Audio, пространственного звука с отслеживанием движений головы, а также активного шумоподавления с режимом прозрачности.
  • Ёмкость батареи — 1040 мА·ч. Заявленное время работы — до 80 часов в режиме прослушивания музыки без активного шумоподавления и до 35 часов с ним. Есть шесть микрофонов, по три с каждой стороны.
Источник здесь и далее: The Verge
Источник здесь и далее: The Verge
Nothing представила флагманский Phone (3) и полноразмерные наушники Headphone (1)
Nothing представила флагманский Phone (3) и полноразмерные наушники Headphone (1)
Nothing представила флагманский Phone (3) и полноразмерные наушники Headphone (1)

#новости #nothing

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