«Кому-то нравится, кому-то нет — это нормально»: основатель Nothing ответил на критику флагманского смартфона Phone (3)

Компания представила его в июле 2025 года.Источник: Nothing Основатель и гендиректор стартапа Карл Пей публично выступил в защиту нового смартфона, ответив на критику техноблогеров. Видео опубликовали в YouTube-канале Nothing, внимание на него обратило Android Authority.Он отметил, что компанию создали, поскольку представленные тогда продукты на рынке были «скучными» и «всё более одинаковыми». Стартап же хотел сделать «что-то другое» — а это всегда вызывает как положительные, так и отрицательные отзывы.Мы сделали продукт, которым действительно гордимся. Кому-то он нравится, кому-то нет — это нормально. С одной стороны, действительно здорово, что так много пользователей заботятся о нас, но с другой — думаю, с Phone (3) немного переборщили.Карл Пей, глава NothingОн добавил, что некоторые сотрудники Nothing подверглись травле из-за дизайне смартфона. Пей не понимает, почему пользователи так эмоционально реагируют на дизайн: «Либо он нравится, либо нет. Если нет, просто двигайтесь дальше».Пей также выступил в защиту экрана Glyph Matrix в правом верхнем углу на задней панели, на который можно выводить разные данные. Один из блогеров усомнился, что среди разработчиков приложений он будет востребован.Пей признал, что у платформы Nothing не так много пользователей, как у iOS. Но стоимость создания ПО снизится со временем (на этом моменте в видео показали скриншот статьи о вайб-кодинге), поэтому в будущем появится «богатая экосистема Glyph Toys».Говоря о процессоре устройства, Пей отметил: когда речь заходит о создании «действительно хорошего смартфона», важен не только чип, но и камера, дисплей, аккумулятор, а в случае с Nothing — ещё и дизайн и ПО. Так он ответил на критику выбора Snapdragon 8S Gen 4 вместо Snapdragon 8 Elite и сомнения в система охлаждения смартфона.Пей признал, что некоторые игры будут работать лучше с чипом Snapdragon 8 Elite, но отметил: в тестах проблем с запуском «самых требовательных игр» не было. Он добавил, что Snapdragon 8s Gen 4, возможно, не самый подходящий чип для «0,1% пользователей», но он и не рассчитан на «специалистов».Gizmochina отмечает, что проблема не в самом Phone (3), а в его позиционировании как флагмана. Потому что теперь смартфон сравнивают с флагманскими устройствами техногигантов, которые тратят огромные бюджеты на исследования и разработки и годами совершенствуют свои продукты.#новости #nothing