«Яндекс» открыл продажи «умной» колонки «Станция Мини 3 Про»

По цене от 11 990 рублей. Источник: «Яндекс»Компания представила «Станцию Мини 3 Про» в апреле 2025 года. К ней можно подключать любые устройства, работающие по протоколам Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi. Благодаря встроенному Zigbee-модулю многими устройствами можно управлять без интернета, если они тоже работают по этому протоколу.У устройства есть один динамик и два пассивных излучателя, мощность — 18 Вт. Пользователи могут подключить к колонке внешний аккумулятор и климатический модуль.Вместе с аккумулятором колонка сможет непрерывно воспроизводить музыку до семи часов. Данные климатического модуля можно использовать в сценариях «умного» дома: например, для автоматического увлажнения, если воздух стал слишком сухим.Цвета — чёрный, зелёный, светло-серый и синий. Есть кольцевая LED-подсветка. #новости #яндекс