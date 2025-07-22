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Евгения Евсеева
Техника

«Яндекс» открыл продажи «умной» колонки «Станция Мини 3 Про»

По цене от 11 990 рублей.

Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • Компания представила «Станцию Мини 3 Про» в апреле 2025 года. К ней можно подключать любые устройства, работающие по протоколам Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi. Благодаря встроенному Zigbee-модулю многими устройствами можно управлять без интернета, если они тоже работают по этому протоколу.
  • У устройства есть один динамик и два пассивных излучателя, мощность — 18 Вт. Пользователи могут подключить к колонке внешний аккумулятор и климатический модуль.
  • Вместе с аккумулятором колонка сможет непрерывно воспроизводить музыку до семи часов. Данные климатического модуля можно использовать в сценариях «умного» дома: например, для автоматического увлажнения, если воздух стал слишком сухим.
  • Цвета — чёрный, зелёный, светло-серый и синий. Есть кольцевая LED-подсветка.

#новости #яндекс

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