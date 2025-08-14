HTC представила «умные» очки Vive Eagle с голосовым помощником и встроенным переводом текста

Пока их будут продавать только в Тайване по цене около $520. Фото HTCVive Eagle оснащены сверхширокоугольной камерой на 12 МП и встроенными динамиками, сообщила HTC. Аккумулятор на 235 мА·ч обеспечивает до 36 часов работы в режиме ожидания и около 4,5 часа непрерывного воспроизведения музыки.Вес очков составляет 49 грамм — на один грамм больше, чем у Meta* Ray-Ban, сравнило Engadget. Управление очками осуществляется через голосового помощника на базе ИИ, который «поддерживает технологии OpenAI и Google Gemini», отметила компания, не раскрыв деталей. Его можно попросить сделать фото, записать напоминание или «порекомендовать ресторан».ИИ-ассистент также может перевести запечатлённый очками текст. Он поддерживает 13 языков, в том числе арабский, китайский, японский, английский, французский, греческий и другие.Продавать очки пока будут только в Тайване по цене 15,6 тысячи тайваньских долларов (около $520 или 41,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 14 августа 2025 года).Фото HTC *Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости#новости #htc