Танцевали хип-хоп и прошлись парадом: в Пекине открылись первые Всемирные игры гуманоидных роботов

На церемонии открытия судьи и роботы произнесли клятву о соблюдении правил — как это делают на Олимпиаде.Источник: APС 14 по 17 августа 2025 года в Пекине проходят первые Всемирные игры гуманоидных роботов. Более 500 «участников» соревнуются в 26 дисциплинах: некоторые из них спортивные и включают бег, прыжки в длину и футбол. Другие же проверяют роботов на «ловкость» — например, в сортировке лекарств или уборке гостиничного номера.Церемонию открытию провели по образу Олимпийских игр: роботы и «тренеры» прошлись парадом с флагом мероприятия, а символический огонь «зажгли» в световых кубах.Гуманоиды также играли на музыкальных инструментах, танцевали хип-хоп и продемонстрировали навыки владения боевыми искусствами. Ещё они устроили дефиле, где вместе с людьми показали одежду, вдохновлённую китайской культурой и технологиями.Не обошлось и без «неловкостей»: робот-вратарь упал, пытаясь поймать мяч, а гуманоидную модель пришлось нести на руках во время модного показа.Всего в играх участвуют 280 команд из 16 стран. Среди них есть как студенты и школьники, так и робототехнические компании — например, Unitree и Пекинский институт искусственного интеллекта.