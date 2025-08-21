«МТ-Интеграция» и S8 Capital станут совладельцами производителя электроники «Аквариус» — «Ведомости»

По словам двух знакомых с условиями сделки источников газеты, в сумме они получат 79%.Ещё 21% останется, по данным издания, у одной из «дочек» «Сбера». Один из собеседников уточнил, что сделку могут провести через SPV (компанию специального назначения). Стороны пока не ответили на запросы газеты.Собеседник Forbes подтвердил, что «Максима» и S8 Capital станут совладельцами «Аквариуса». Ещё один источник в ИТ-отрасли тоже знает, что новым акционером должна стать S8 Capital.Сейчас структура владения и руководство АО «Группа Аквариус» в ЕГРЮЛ скрыты. В 2024 году источники РБК говорили, что структура «Сбера» получила 12% «Аквариуса». Затем она увеличила долю до 24%, писало CNews. По данным издания, «крупные доли» также есть у главы компании Алексея Калинина и президента Владимира Степанова.В июне 2025 года «Ъ» сообщил, что доли в двух юрлицах «Аквариуса» оказались в залоге у «Сбера» — якобы на фоне финансовых проблем. Представитель компании тогда говорил, что «частичный залог долей отдельных компаний группы — стандартный инструмент обеспечения при корпоративном кредитовании».«Аквариус» основана в 1989 года и выпускает серверы, системы хранения данных, мониторы, персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки и планшеты — в том числе карманные с «функцией мобильной связи» на базе российской ОС «Аврора». У компании два производства — в Шуе и Твери.Полина ЛааксоТехника02.08.2023Глава совета директоров «Аквариуса»: «Говорят, наш планшет не работает, но он работает, а ПО на нём — нет» Главное из интервью Алексея Калинина Forbes — одного из руководителей компании-разработчика и производителя вычислительной техники.#новости #аквариус