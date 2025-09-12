Популярное
Таня Боброва
Техника

В московском торговом центре «Горбушкин двор» изъяли почти 5000 смартфонов, ноутбуков и приставок

А на складах «известных маркетплейсов» в регионах ФТС выявила свыше 7500 незаконно поставленных в страну электроинструментов.

  • В «Горбушкином дворе» изъяли 4800 единиц незаконно ввезённой в Россию электроники — смартфонов, ноутбуков, планшетов и игровых приставок, пишет РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
  • Проверки также прошли на складах и в распределительных центрах «известных маркетплейсов» в регионах. Там обнаружили более 7500 незаконно поставленных электроинструментов: шуруповёртов, электропил, перфораторов и другого оборудования.
  • После проверки двух логистических компаний, названия которых издание не приводит, выявили 230 тысяч единиц незаконно ввезённых автозапчастей, бытовой техники, мобильных телефонов и планшетов на общую сумму 3,8 млрд рублей. Когда проводили проверки, не уточняют.
Таня Боброва
Техника
«Когда покупатели поймут, что в магазинах товар тот же, но дороже, они придут сюда»: как работает «Горбушка»

Основные тезисы из материала Forbes о работе торгового центра после легализации параллельного импорта.

#новости

104 комментария