В московском торговом центре «Горбушкин двор» изъяли почти 5000 смартфонов, ноутбуков и приставок

А на складах «известных маркетплейсов» в регионах ФТС выявила свыше 7500 незаконно поставленных в страну электроинструментов.В «Горбушкином дворе» изъяли 4800 единиц незаконно ввезённой в Россию электроники — смартфонов, ноутбуков, планшетов и игровых приставок, пишет РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу.Проверки также прошли на складах и в распределительных центрах «известных маркетплейсов» в регионах. Там обнаружили более 7500 незаконно поставленных электроинструментов: шуруповёртов, электропил, перфораторов и другого оборудования.После проверки двух логистических компаний, названия которых издание не приводит, выявили 230 тысяч единиц незаконно ввезённых автозапчастей, бытовой техники, мобильных телефонов и планшетов на общую сумму 3,8 млрд рублей. Когда проводили проверки, не уточняют.Таня БоброваТехника26.08.2022