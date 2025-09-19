Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Путешествия
Деньги
AI
Крипто
Инвестиции
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Техника

Видео: суббренд Nothing для бюджетных устройств анонсировал свои первые полноразмерные наушники

Сама Nothing в июле 2025 года показала полноразмерные Headphone (1).

Источник: CMF
  • Бренд для бюджетных смартфонов и других устройств CMF от Nothing опубликовал в X два ролика с тизером полноразмерных наушников Headphone Pro. Судя по сообщению, их презентация запланирована на 29 сентября 2025 года.
  • Судя по роликам, отмечает The Verge, амбушюры можно будет кастомизировать, выбрав цвет. Технические характеристики компания пока не раскрывает.
Источник: CMF
  • У CMF уже есть устройства, которые можно кастомизировать: летом 2024 года бренд показал бюджетный смартфон CMF Phone 1 со сменной задней панелью, на которую можно крепить ремешки, подставки и кардхолдеры. Среди других его устройств — Phone 2 Pro со сменными объективами, беспроводные наушники и «умные» часы Watch Pro 2 со сменным безелем.

#новости #cmf #nothing

2
1
1
1
23 комментария