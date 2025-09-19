Видео: суббренд Nothing для бюджетных устройств анонсировал свои первые полноразмерные наушники

Сама Nothing в июле 2025 года показала полноразмерные Headphone (1).Источник: CMF Бренд для бюджетных смартфонов и других устройств CMF от Nothing опубликовал в X два ролика с тизером полноразмерных наушников Headphone Pro. Судя по сообщению, их презентация запланирована на 29 сентября 2025 года.Судя по роликам, отмечает The Verge, амбушюры можно будет кастомизировать, выбрав цвет. Технические характеристики компания пока не раскрывает.Источник: CMFУ CMF уже есть устройства, которые можно кастомизировать: летом 2024 года бренд показал бюджетный смартфон CMF Phone 1 со сменной задней панелью, на которую можно крепить ремешки, подставки и кардхолдеры. Среди других его устройств — Phone 2 Pro со сменными объективами, беспроводные наушники и «умные» часы Watch Pro 2 со сменным безелем.#новости #cmf #nothing