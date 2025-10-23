Amazon представила «умные» очки для курьеров — они помогут находить нужные посылки и прокладывать пошаговый маршрут к адресу доставки

Устройство уже тестируют «сотни» сотрудников компании.Источник здесь и далее: Amazon«Умные» очки получили название Amelia, пишет The Verge. Они будут помогать курьерам Amazon находить нужные посылки внутри фургона, показывать пошаговый маршрут к дому или квартире клиента и делать фотографии для подтверждения доставки, говорится в заявлении компании. По данным издания, очки будут соединены с жилетом, в который встроен сменный аккумулятор и кнопка для экстренного вызова помощи. Кроме того, в очках установлены фотохромные линзы, которые темнеют на солнце и становятся прозрачными в тени.Amazon не назвала сроки запуска устройства, но отметила, что «сотни» курьеров компании в Северной Америке уже тестируют «умные» очки. К выходу Amelia компания намерена добавить им ещё больше ИИ-функций. Например, обнаружение ошибок в реальном времени — очки сообщат курьеру, если он оставил посылку в неправильном месте.Впервые об «умных» очках от Amazon писало Reuters в ноябре 2024 года. Издание отмечало, что на разработку устройства могут уйти «годы» — из-за проблем с созданием лёгкого и способного работать всю смену аккумулятора, а также сбора информации о каждом доме для прокладывания пошаговых маршрутов.#новости #amazon