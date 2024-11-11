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Евгения Евсеева
Техника

Reuters: Amazon разрабатывает «умные» очки для курьеров — они будут показывать дорогу к подъезду и квартире

Чтобы не приходилось блуждать в поисках нужного адреса.

  • Очки помогут ориентироваться в зданиях и вокруг них — это должно упростить доставку посылок, пишет Reuters со ссылкой на источники.
  • По задумке, очки будут показывать пошаговый маршрут к дому или квартире клиента — на каком этаже выйти, куда свернуть, где есть препятствия в виде запертых ворот. Это сэкономит водителям-доставщикам «секунды», но в большем масштабе «секунды складываются в минуты», пишет издание.
  • На разработку может уйти много времени, отмечают источники: у компании есть проблемы с созданием аккумулятора — ей нужно сделать его лёгким и способным работать всю смену. Также Amazon нужно будет каким-то образом убедить курьеров носить эти очки — вероятно, это будет обязательным требованием.
  • Компании, скорее всего, придётся потратить «годы», чтобы собрать данные о каждом доме и ведущим к ним тротуарах и дорожках, а также бордюрах, пишет Reuters. Не факт, что компания в итоге выпустит готовый продукт — отложить проект могут в любой момент.

#новости #amazon

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30 комментариев
Дима Некрасов

Кстати, задумка реально крутая

Главное, чтобы в очках не сидели индусы, как было с магазином без касс 😆

6
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Griby Lenina

Настоящие «умные» очки для курьеров должны показывать дорогу в институт.

1
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Sasha Bochkin

клише немного устарело уже. А то будет как в анекдоте:

- Расскажите, как так получилось, что после МГУ вы открыли ларек с шаурмой?
- Да просто повезло

2
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Добрый Комментатор

Курьер в РФ получает 200 тысяч, а филолог 50 тысяч.

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Дмитрий Зима

Идея прикольная, тем более не сложно реализуемая. Все технологии есть давно

1
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user0564335

ну да, достать и обработать поэтажные планы всех многоквартирных домов совсем не сложно

1
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Ed R

Лет 10 назад были google glass - идея полностью провалилась, проект закрыли.

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