Reuters: Amazon разрабатывает «умные» очки для курьеров — они будут показывать дорогу к подъезду и квартире

Чтобы не приходилось блуждать в поисках нужного адреса.Очки помогут ориентироваться в зданиях и вокруг них — это должно упростить доставку посылок, пишет Reuters со ссылкой на источники.По задумке, очки будут показывать пошаговый маршрут к дому или квартире клиента — на каком этаже выйти, куда свернуть, где есть препятствия в виде запертых ворот. Это сэкономит водителям-доставщикам «секунды», но в большем масштабе «секунды складываются в минуты», пишет издание.На разработку может уйти много времени, отмечают источники: у компании есть проблемы с созданием аккумулятора — ей нужно сделать его лёгким и способным работать всю смену. Также Amazon нужно будет каким-то образом убедить курьеров носить эти очки — вероятно, это будет обязательным требованием.Компании, скорее всего, придётся потратить «годы», чтобы собрать данные о каждом доме и ведущим к ним тротуарах и дорожках, а также бордюрах, пишет Reuters. Не факт, что компания в итоге выпустит готовый продукт — отложить проект могут в любой момент.#новости #amazon
Кстати, задумка реально крутая
Главное, чтобы в очках не сидели индусы, как было с магазином без касс 😆
Настоящие «умные» очки для курьеров должны показывать дорогу в институт.
клише немного устарело уже. А то будет как в анекдоте:
- Расскажите, как так получилось, что после МГУ вы открыли ларек с шаурмой?
- Да просто повезло
Курьер в РФ получает 200 тысяч, а филолог 50 тысяч.
Идея прикольная, тем более не сложно реализуемая. Все технологии есть давно
ну да, достать и обработать поэтажные планы всех многоквартирных домов совсем не сложно
Лет 10 назад были google glass - идея полностью провалилась, проект закрыли.