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Таня Боброва
Офис

Dell обяжет сотрудников, которые живут «рядом» с офисом, ходить в него все пять рабочих дней в неделю

Вслед за Amazon и другими крупными компаниями.

  • Производитель электроники Dell призывает положить конец гибридной и удалённой работе, пишет Business Insider. С 3 марта 2025 года все сотрудники, проживающие «рядом с офисом», будут работать из него пять дней в неделю, написал сотрудникам глава Dell Майкл Делл.
  • По словам Делла, из «всех технологий в мире нет ничего быстрее человеческого взаимодействия», а тридцатисекундный разговор может заменить многочасовые и даже многодневные переписки по электронной почте.
  • Те, кто живёт «далеко от офиса», могу продолжить работать удалённо, говорится в письме. Business Insider уточняет, что речь про сотрудников, которым нужно добираться до офиса больше часа. Компания всё ещё прорабатывает детали изменений, поэтому попросила сотрудников повременить с вопросами.
  • В сентябре 2024 года Dell уже попросила вернуться в офисы на пять дней в неделю сотрудников отделов продаж.
  • Возвращения в офисы требуют и другие крупные компании, в том числе Amazon, J.P. Morgan, AT&T. Невсегда это проходит гладко: например, некоторые сотрудники Amazon жаловались на нехватку мест и кражи со столов. Руководители же настаивают, что возвращение в офисы — необходимость. Например, глава Nothing Карл Пэй считает, что «высокая скорость работы и большие амбиции — несовместимые с удалёнкой вещи».

#новости #dell

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19 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Тот самый Бэн, которому не хватило денег на квартиру рядом с офисом:

10
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Robert47

Просто неумеют в удалёнку , теряют чуство контроля ( рудимент рабовладельца) , вот и ноют

3
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Giraffe

если большая корпорация расползается по домам, это усложняет работу

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Garold268

Ну что ж удаленщики, держитесь))) Главное, не забудьте иногда выходить на улицу, чтобы не разучиться общаться с людьми в реальной жизни) А вообще Dell, спасибо за то, что делите сотрудников на "близких" и "далеких". Это очень мотивирует))

1
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Kukababra

А зачем с ними общаться? Люди - это грязь, это гной, с ними нужно иметь как можно меньше дел

3
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Big Lebovvski (Владислав)

Какая электронная почта ребзи вы что только проснулись?

1
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Sergey

корпоративная скорее всего, вряд ли gmail юзают или что-то подобное

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