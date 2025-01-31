Dell обяжет сотрудников, которые живут «рядом» с офисом, ходить в него все пять рабочих дней в неделю

Вслед за Amazon и другими крупными компаниями.Производитель электроники Dell призывает положить конец гибридной и удалённой работе, пишет Business Insider. С 3 марта 2025 года все сотрудники, проживающие «рядом с офисом», будут работать из него пять дней в неделю, написал сотрудникам глава Dell Майкл Делл.По словам Делла, из «всех технологий в мире нет ничего быстрее человеческого взаимодействия», а тридцатисекундный разговор может заменить многочасовые и даже многодневные переписки по электронной почте.Те, кто живёт «далеко от офиса», могу продолжить работать удалённо, говорится в письме. Business Insider уточняет, что речь про сотрудников, которым нужно добираться до офиса больше часа. Компания всё ещё прорабатывает детали изменений, поэтому попросила сотрудников повременить с вопросами.В сентябре 2024 года Dell уже попросила вернуться в офисы на пять дней в неделю сотрудников отделов продаж.Возвращения в офисы требуют и другие крупные компании, в том числе Amazon, J.P. Morgan, AT&T. Невсегда это проходит гладко: например, некоторые сотрудники Amazon жаловались на нехватку мест и кражи со столов. Руководители же настаивают, что возвращение в офисы — необходимость. Например, глава Nothing Карл Пэй считает, что «высокая скорость работы и большие амбиции — несовместимые с удалёнкой вещи».#новости #dell
Тот самый Бэн, которому не хватило денег на квартиру рядом с офисом:
Просто неумеют в удалёнку , теряют чуство контроля ( рудимент рабовладельца) , вот и ноют
если большая корпорация расползается по домам, это усложняет работу
Ну что ж удаленщики, держитесь))) Главное, не забудьте иногда выходить на улицу, чтобы не разучиться общаться с людьми в реальной жизни) А вообще Dell, спасибо за то, что делите сотрудников на "близких" и "далеких". Это очень мотивирует))
А зачем с ними общаться? Люди - это грязь, это гной, с ними нужно иметь как можно меньше дел
Какая электронная почта ребзи вы что только проснулись?
корпоративная скорее всего, вряд ли gmail юзают или что-то подобное