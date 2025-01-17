Некоторые сотрудники Amazon после возвращения в офисы пожаловались на нехватку мест и кражи со столов — Business Insider

Компания обязала работников ходить в офис пять дней в неделю с января 2025 года, чтобы «укрепить корпоративную культуру».По словам сотрудников, с которыми поговорило Business Insider, новая политика привела к проблемам. В частности, некоторые сотрудники жалуются на нехватку столов и стульев, из-за чего им пришлось искать себе место в кафе или коридоре. Также не хватает переговорок, рассказал один из собеседников издания.Другая сложность — с переполненными парковками. Из-за этого увеличивается время на дорогу, поэтому некоторые работники присоединяются к утренним рабочим совещаниям прямо в пути.Кроме того, в офисах случаются кражи со столов, жалуются сотрудники в корпоративных чатах. На сайте Blind с анонимными отзывами работников пользователи разместили «руководство по выживанию» с советами для коллег. Например, не забывать о личной гигиене и носить закрытую обувь.Несколько сотрудников также рассказали изданию, что несмотря на возвращение в офисы, некоторые всё равно общаются по видеосвязи, а офлайн-общение происходит нечасто.Однако, пишет Business Insider, есть и те, кто рад вернуться на пятидневку в офисы. Сотрудники, чьими словами поделилась Amazon в ответ на запрос издания, отмечают важность личного взаимодействия для построения рабочих отношений и восстановление баланса между работой и личной жизнью.Полина ЛааксоКарьера31.10.2024«Доводы руководства не отражают реальность»: сотрудники Amazon раскритиковали требование ходить в офис все пять рабочих дней Правила заработают с 2025 года. #новости #amazon
А ну база
Пожалуйста все срочно в офис, 100 процентов хуи пинаете на удаленке. Тем временем офис, в то время как у начальства отдельный кабинет размером с квартиру
Компании вроде Amazon всегда должны быть на высоте, а тут такие проблемы. То мест не хватает, то вещи пропадают. Как будто вернулись в каменный век))