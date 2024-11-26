Глава чат-бота Perplexity сообщил о планах сделать «мини-устройство, которое будет голосом отвечать на заданные вслух вопросы»

Не дороже $50 (5200 рублей по курсу ЦБ на 27 ноября 2024 года).Детали Аравинд Шринивас не раскрыл. По словам TechCrunch, многие известные ИИ-разработчики задумываются о выпуске электронных устройств. Midjourney в августе 2024 года собрала отдел по разработке аппаратного обеспечения. Бывший глава по дизайну Apple Джони Айв работает над ИИ-устройством с OpenAI.Однако пользователи не понимают, зачем это нужно, если можно придумать хорошее приложение для смартфонов и «умных» часов. Они напомнили, что на рынке уже есть подобная электроника — в частности Rabbit R1 и брошь AI Pin. Но на неё «нет спроса».AI Pin c поддержкой технологий OpenAI выпустили выходцы из Apple. Устройство за $699 (73 тысячи рублей) критиковали даже самые первые «тестировщики», среди которых были друзья и родственники основателей. СМИ его назвали «безделушкой для фанатиков», а The Verge сообщало, что «с мая по август 2024 года компания получила больше возвратов брошей, чем заказов».ИИ-помощник Rabbit R1 за $199 (20 тысяч рублей) получил на старте неплохие отзывы, но теперь, по словам TechCrunch, продаётся со скидками на Ebay. А разработчики до сих пор не выпустили часть функций, анонсированных при запуске.Rabbit R1 и AI Pin. Источник фото: InversePerplexity — бот с фокусом на выполнение поисковых запросов. К ответам прикладывает ссылки на источники. Работает на основе языковых моделей от разных разработчиков, включая OpenAI и Meta (запрещена в России). С ноября 2024-го тестирует подбор и покупку товаров без перехода на сайт продавца.Деньги выручает от продажи подписок (прогнозируемая годовая выручка — $50 млн). С момента основания в 2022 году привлёк более $400 млн. Среди инвесторов — SoftBank, основатель Amazon Джефф Безос, Nvidia и другие. В октябре СМИ рассказали, что компания начала переговоры о привлечении свыше $500 млн при оценке в $9 млрд.#amazon #новости
Очередной стартап, желающий продавать очередную UI-обёртку к ЧатЖПТ.
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Впрочем, схема отлажена, народ готов платить.