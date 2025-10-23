Популярное
Таня Боброва
Техника

Alibaba объявила цены на «умные» очки Quark AI Glasses на базе Qwen — $660 без учёта скидок

Компания открывает предпродажи, поставки начнут в декабре 2025 года.

Источник: Alibaba
  • Китайская компания анонсировала Quark AI Glasses летом 2025 года. Теперь объявила, что откроет предпродажи на маркетплейсе Tmall 24 октября 2025 года, пишет CNBC.
  • Цена составит 4699 китайских юаней (около $660; 53,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 23 октября 2025 года). С учётом скидок — 3999 юаней ($561; 45,8 тысячи рублей). Поставки начнут в декабре 2025 года.
  • Очки работают на базе языковой модели Qwen и помощника Quark AI. Они поддерживают звонки, перевод в реальном времени, прослушивание музыки, транскрибирование встреч и оснащены встроенной камерой.
  • CNBC отмечало, что устройство — «ответ» Alibaba на «умные» очки Meta* Ray-Ban и аналогичное устройство от Xiaomi, которое последняя анонсировала в июне 2025 года.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

#новости #alibaba

