Alibaba объявила цены на «умные» очки Quark AI Glasses на базе Qwen — $660 без учёта скидок

Компания открывает предпродажи, поставки начнут в декабре 2025 года.Источник: Alibaba Китайская компания анонсировала Quark AI Glasses летом 2025 года. Теперь объявила, что откроет предпродажи на маркетплейсе Tmall 24 октября 2025 года, пишет CNBC.Цена составит 4699 китайских юаней (около $660; 53,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 23 октября 2025 года). С учётом скидок — 3999 юаней ($561; 45,8 тысячи рублей). Поставки начнут в декабре 2025 года.Очки работают на базе языковой модели Qwen и помощника Quark AI. Они поддерживают звонки, перевод в реальном времени, прослушивание музыки, транскрибирование встреч и оснащены встроенной камерой.CNBC отмечало, что устройство — «ответ» Alibaba на «умные» очки Meta* Ray-Ban и аналогичное устройство от Xiaomi, которое последняя анонсировала в июне 2025 года.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #alibaba