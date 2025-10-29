Nothing представила смартфон Phone (3a) Lite по цене от €249

Он получил светодиод на задней крышке для уведомлений.Источник здесь и далее: Nothing Дизайн Phone (3a) Lite, по словам компании, сочетает «классическую игривость и ежедневную практичность». Устройство представлено в двух цветах — белом и чёрном.В дизайне использовали Glyph Light — светодиод для уведомлений и таймера на камере. Пользователи могут также настроить световые последовательности для определённых контактов.Смартфон работает на чипе MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G и Nothing OS 3.5 на базе Android 15. Объём памяти — 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной. Хранилище можно увеличить до 2 ТБ с помощью карты microSD.Ёмкость аккумулятора — 5000 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки на 33 Вт — по словам компании, смартфон можно зарядить на 50% примерно за 20 минут. Также есть проводная реверсивная зарядка на 5 Вт.Смартфон получил 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей, пиковая яркость — 3000 нит, адаптивная частота обновления — 120 Гц. Степень защиты от пыли и воды — IP54.Устройство оснастили тремя задними камерами: основной на 50 Мп (диафрагма — f/1.8), сверхширокоугольной на 8 Мп (f/2.2, угол обзора — 119,5°) и макрообъективом на 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера — 16 Мп (f/2.4).Цена в Европе — €249 за версию с 128 ГБ (23,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 29 октября 2025 года) и €289 за 256 ГБ (около 26,9 тысячи рублей).Источник: Nothing #новости #nothing