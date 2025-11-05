Xpeng представила «самого человекоподобного» гуманоидного робота Iron с синтетическими мышцами и «мягкой» кожей

Покупатели также смогут выбирать его пол и телосложение. Источник: @CyberRobooo Xpeng показала гуманоидного робота Iron, но не раскрыла конкретные характеристики модели. Он оснащён тремя ИИ-чипами Turing собственной разработки, которые объединяют возможности передвижения, зрения и языка, пишет TechNode. У робота «гибкий» позвоночник, «мягкая» кожа и синтетические мышцы.В компании заявили, что Iron — первый гуманоидный робот с полностью твердотельным аккумулятором. Массовое производство Iron намерены запустить в апреле 2026 года, цена модели неизвестна.Гендиректор Xpeng Хэ Сяопэн во время презентации подчеркнул, что покупатели смогут выбирать комплектацию и кастомизировать робота перед покупкой. Например, можно настроить пол и телосложение.Источник: скриншот vc.ru#новости #xpeng