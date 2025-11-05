Популярное
Данила Бычков
Техника

Xpeng представила «самого человекоподобного» гуманоидного робота Iron с синтетическими мышцами и «мягкой» кожей

Покупатели также смогут выбирать его пол и телосложение.

Источник: @CyberRobooo
  • Xpeng показала гуманоидного робота Iron, но не раскрыла конкретные характеристики модели. Он оснащён тремя ИИ-чипами Turing собственной разработки, которые объединяют возможности передвижения, зрения и языка, пишет TechNode. У робота «гибкий» позвоночник, «мягкая» кожа и синтетические мышцы.
  • В компании заявили, что Iron — первый гуманоидный робот с полностью твердотельным аккумулятором. Массовое производство Iron намерены запустить в апреле 2026 года, цена модели неизвестна.
  • Гендиректор Xpeng Хэ Сяопэн во время презентации подчеркнул, что покупатели смогут выбирать комплектацию и кастомизировать робота перед покупкой. Например, можно настроить пол и телосложение.
Источник: скриншот vc.ru
Источник: скриншот vc.ru

#новости #xpeng

