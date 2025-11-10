Популярное
Полина Лааксо
Техника

«Байкал Электроникс» свернула корпусирование процессоров Baikal-M в Калининградской области из-за нехватки кристаллов

Эксперимент продлился три года.

Источник фото: Роснано
  • Корпусированием, при котором кристалл помещают в защитный корпус с выводами для подключения к плате, занимались на предприятии GS Nanotech в Гусеве, рассказал «Ъ». В месяц там собирали лишь десятки процессоров Baikal-M.
  • В рамках эксперимента «Байкал Электроникс» получила 74-85% годной продукции. Результаты считает «довольно позитивными». Для доли в 98% нужен «гораздо больший» объём кристаллов, а их «сейчас нет или не хватает».
  • По мнению главы Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, рынок корпусирования нужно консолидировать на мощностях специализированных компаний, иначе каждый «пытается создать свой участок, дробит рынок и убивает экономику каждого участника».
  • Партнёр аудиторской компании ДРТ Тимофей Хорошев думает, что рыночные механизмы в этом сегменте работать не будут, так как продукт нишевый и востребован в специфичных областях —прежде всего среди государственных заказчиков.
  • В августе 2025 года «Ъ» рассказывал, что «Байкал Электроникс» начала принимать заказы на процессоры Baikal-M и Baikal-L и до конца года планировала поставить «несколько десятков» тысяч штук, а до конца 2026-го — более 100 тысяч.
  • Глава компании Андрей Евдокимов тогда сказал лишь, что «все процессоры Baikal-M распроданы», а Baikal-L «находится в разработке».

#новости #байкал

