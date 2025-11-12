Valve представила VR-гарнитуру Steam Frame, новые модели Steam Machine и Steam Controller

Устройства выйдут в 2026 году, цены пока не назвали.Источник здесь и далее: ValveSteam FrameБеспроводной шлем виртуальной реальности со специальными контроллерами, который поддерживает «всю библиотеку Steam». У гарнитуры сбалансирован вес передней и задней частей, что делает её использование более комфортным, отметила компания.Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Series и 16 ГБ оперативной памяти, что «обеспечивает автономный запуск для постоянно увеличивающегося числа обычных и VR-игр без необходимости стриминга с ПК». Оперативная система — SteamOS.Разработчики сделали упор на качестве трансляции. В комплекте со Steam Frame идёт адаптер с частотой 6 ГГц, использующий технологию Plug and Play с выделенными каналами связи под обычную и VR-трансляции.В компании заявили, что два радиоприёмника внутри шлема обеспечивают «ещё большую надёжность соединения»: один нужен для трансляции аудио и видео, а второй отвечает за подключение к Wi-Fi.Valve также представила фовеальный рендеринг при трансляции, функцию с детализацией области, на которую направлен взгляд пользователя, — с возможностью 10-кратного улучшения качества изображения при эффективной пропускной способности.Steam MachineКомпактный игровой ПК, который «в шесть раз мощнее Steam Deck». Геймеры могут запустить даже самые требовательные игры из своей библиотеки — они станут доступны сразу после входа в аккаунт.Компьютер работает на SteamOS — оптимизированной операционной системой с быстрой приостановкой и возобновлением работы, а также с «облачными» сохранениями. Steam Machine получил две вариации: на 512 ГБ и 2 ТБ внутренней памяти. Обе версии также получили совместимость с картами формата microSD.Компьютер оснащён процессором AMD Zen 4 (6 ядрами, 12 потоков) с частотой до 4,8 ГГц и TDP до 30 Вт. Графический чип — AMD RDNA 3 28CU с 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Оперативная память — 16 ГБ поколения DDR5.Steam ControllerКонтроллер совместим с разными устройствами — от обычных ПК и ноутбуков до анонсированных Steam Deck и Steam Frame. Вес геймпада — 292 грамма, а время игры способно превысить 35 часов.Устройство получило два полноразмерных магнитных стика (TMR) с ёмкостными датчиками, четыре вибромотора для тактильной отдачи, а также два квадратных трекпада размером 34,5 мм с тактильной отдачей.#новости #valve