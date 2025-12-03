Власти Индии на фоне недовольства пользователей заявили, что обязательное к предустановке на смартфоны государственное приложение можно будет удалить

Apple уже отказалась соблюдать требование.Правительство страны попыталось развеять опасения, что приложение Sanchar Saathi может нарушать конфиденциальность и способствовать слежке, пишет Bloomberg.Министр связи Индии Джиотирадитья Синдия заявил, что приложение можно будет удалить со смартфона. По его словам, оно активируется только после добровольной регистрации. Власти также отметили, что Sanchar Saathi не имеет доступа к геолокации и микрофону смартфонов.Индийские власти 1 декабря 2025 года в частном порядке разослали производителям смартфонов требование предустановить приложение Sanchar Saathi на «новые» устройства — на это у них есть 90 дней.Приложение позволяет сообщать о подозрительных звонках, блокировать потерянные или украденные устройства и проверять серийный номер смартфона. При этом пользователи не смогут отключить или удалить приложение, подчёркивало Reuters.Apple отказалась выполнять распоряжение властей Индии — компания не соблюдает подобные требования ни в одной стране мира, так как они создают проблемы с безопасностью и конфиденциальностью.#новости