Производитель бытовой техники Midea представил гуманоидного робота Miro U с шестью руками

Компания планирует использовать его на производстве. Источник: Humanoids DailyПри разработке «супергуманоида» Midea отошла от «стандартного антропоморфного дизайна», пишет Humanoids Daily. У Miro U есть голова, торс, шесть рук и колёсно-шагающее шасси. В компании заявляют, что такая конструкция помогает роботу «преодолеть физиологические ограничения человека».Нижнюю пару рук Miro U может использовать для подъёма тяжестей — верхние параллельно с этим будут выполнять более «тонкие» сборочные задачи. Шасси позволяет роботу поворачиваться на месте на 360°.К концу декабря 2025 года Miro U начнут использовать на одном из заводов Midea, где собирают стиральные машины. В компании рассчитывают, что это повысит эффективность производства на 30%.Помимо роботов для промышленной эксплуатации из линейки Miro компания также разрабатывает серию Meila, предназначенную для «бытовых и коммерческих сценариев». Например, в 2026 году Midea хочет внедрить гуманоидных роботов, чтобы они сопровождали посетителей в её магазинахАся КарповаБудущее26 нояб«Тёмные фабрики», беспилотные грузовики, ИИ-системы управления портами и заводами: как Китай наращивает темпы автоматизации Выжимка из материала The Wall Street Journal.#новости #midea