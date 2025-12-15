Американский производитель роботов-пылесосов iRobot объявил о банкротстве на фоне конкуренции и тарифов Трампа

iRobot подала заявление о банкротстве по главе 11 в рамках процесса реструктуризации. Её собственность переходит к шэньчжэньской Picea Robotics — основному поставщику и кредитору компании. $190 млн непогашенного кредита от заблокированной сделки с Amazon, а также долг Picea в $74 млн аннулируются в обмен на акции. Бумаги iRobot снимут с Nasdaq.

Продажи компании падали с 2021 года — после пика в пандемию. Одной из причин стала конкуренция с китайскими производителями роботов-пылесосов, из-за чего iRobot была вынуждена снижать цены, пишет TechCrunch. В 2024 году выручка упала на 23% год к году — до $682 млн, а в третьем квартале 2025-го — на 25%, до $145,8 млн.

После того, как президент США Дональд Трамп повысил тарифы на импорт из Вьетнама весной 2025 года, затраты iRobot на таможенные пошлины выросли на $23 млн, отмечает The Verge.

Реструктуризацию планируют завершить к февралю 2026 года. Picea Robotics продолжит поставки роботов-пылесосов Roomba и поддержку мобильного приложения. По данным на 2025 год, iRobot продала более 50 млн устройств.

Стартап основали в 1990 году преподаватель робототехники в Массачусетском технологическом институте (MIT) Родни Брукс и его бывшие студенты Колин Энгл и Хелен Грейнер. Идея автоматизированного пылесоса пришла Бруксу во время наблюдения за насекомыми.

В 2002 году iRobot одной из первых запустила массовое производство роботов-пылесосов под брендом Roomba. Компания привлекла в общей сложности $38 млн, в том числе от The Carlyle Group. В 2005 году она провела IPO на $103,2 млн. В 2015 запустила собственное венчурное подразделение.

В 2022 году Amazon согласился приобрести iRobot за $1,7 млрд. Однако европейские регуляторы пригрозили заблокировать сделку из-за угрозы монополизации. В январе 2024 года Amazon и iRobot договорились расторгнуть сделку. Amazon выплатила $94 млн в качестве компенсации.

