Американский производитель роботов-пылесосов iRobot объявил о банкротстве на фоне конкуренции и тарифов Трампа

Компания перейдёт в собственность китайского поставщика.Робот-пылесос Roomba от компании iRobot. Источник: iRobot iRobot подала заявление о банкротстве по главе 11 в рамках процесса реструктуризации. Её собственность переходит к шэньчжэньской Picea Robotics — основному поставщику и кредитору компании. $190 млн непогашенного кредита от заблокированной сделки с Amazon, а также долг Picea в $74 млн аннулируются в обмен на акции. Бумаги iRobot снимут с Nasdaq.Продажи компании падали с 2021 года — после пика в пандемию. Одной из причин стала конкуренция с китайскими производителями роботов-пылесосов, из-за чего iRobot была вынуждена снижать цены, пишет TechCrunch. В 2024 году выручка упала на 23% год к году — до $682 млн, а в третьем квартале 2025-го — на 25%, до $145,8 млн. После того, как президент США Дональд Трамп повысил тарифы на импорт из Вьетнама весной 2025 года, затраты iRobot на таможенные пошлины выросли на $23 млн, отмечает The Verge.Реструктуризацию планируют завершить к февралю 2026 года. Picea Robotics продолжит поставки роботов-пылесосов Roomba и поддержку мобильного приложения. По данным на 2025 год, iRobot продала более 50 млн устройств.Стартап основали в 1990 году преподаватель робототехники в Массачусетском технологическом институте (MIT) Родни Брукс и его бывшие студенты Колин Энгл и Хелен Грейнер. Идея автоматизированного пылесоса пришла Бруксу во время наблюдения за насекомыми.В 2002 году iRobot одной из первых запустила массовое производство роботов-пылесосов под брендом Roomba. Компания привлекла в общей сложности $38 млн, в том числе от The Carlyle Group. В 2005 году она провела IPO на $103,2 млн. В 2015 запустила собственное венчурное подразделение. В 2022 году Amazon согласился приобрести iRobot за $1,7 млрд. Однако европейские регуляторы пригрозили заблокировать сделку из-за угрозы монополизации. В январе 2024 года Amazon и iRobot договорились расторгнуть сделку. Amazon выплатила $94 млн в качестве компенсации.В марте 2025 года iRobot заявила о сомнениях насчёт возможности продолжать работу в отчёте за 2024 год. Тогда акции компании на бирже Nasdaq упали на 42%, что стало рекордом с момента её выхода на биржу в 2005-м.