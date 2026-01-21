Tesla возобновит работу над суперкомпьютером Dojo3 — проект свернули летом 2025 года

Теперь он будет ориентирован на работу в космосе. Tesla продолжит работу над ранее замороженным проектом Dojo3, заявил глава компании Илон Маск. Он также отметил прогресс в работе над собственным чипом компании AI5. При этом в Dojo3 будут использоваться ещё не выпущенные чипы AI7.На этот раз Dojo3 будет предназначен не для обучения моделей автономного вождения, а для «космических ИИ-вычислений», пишет TechCrunch.Проект Dojo был закрыт в августе 2025 года. До этого из Tesla ушли около 20 сотрудников, которые основали собственную компанию по разработке чипов DensityAI. Её возглавил бывший руководитель Dojo Ганеш Венкатараманан.После закрытия Dojo Tesla планировала «полностью положиться» на внешних партнёров — Nvidia, AMD и Samsung. В июле 2025 года компания заключила сделку с Samsung на поставку чипов на $16,5 млрд до 2033 года.#новости #tesla #dojo