Данила Бычков
Техника

Tesla возобновит работу над суперкомпьютером Dojo3 — проект свернули летом 2025 года

Теперь он будет ориентирован на работу в космосе.

  • Tesla продолжит работу над ранее замороженным проектом Dojo3, заявил глава компании Илон Маск. Он также отметил прогресс в работе над собственным чипом компании AI5. При этом в Dojo3 будут использоваться ещё не выпущенные чипы AI7.
  • На этот раз Dojo3 будет предназначен не для обучения моделей автономного вождения, а для «космических ИИ-вычислений», пишет TechCrunch.
  • Проект Dojo был закрыт в августе 2025 года. До этого из Tesla ушли около 20 сотрудников, которые основали собственную компанию по разработке чипов DensityAI. Её возглавил бывший руководитель Dojo Ганеш Венкатараманан.
  • После закрытия Dojo Tesla планировала «полностью положиться» на внешних партнёров — Nvidia, AMD и Samsung. В июле 2025 года компания заключила сделку с Samsung на поставку чипов на $16,5 млрд до 2033 года.

#новости #tesla #dojo

