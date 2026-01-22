Правительство запланировало создать «Объединённую микроэлектронную компанию», чтобы консолидировать государственные и частные активы для создания полного цикла производства чипов — CNews

По данным издания, до 2030 года на неё планируют выделить из бюджета 750 млрд рублей, ещё 250 млрд рублей вложит «Сбер». Фото ТАСССоздание «Объединённой микроэлектронной компании» (ОМК) предусмотрено «новым планом» развития микроэлектроники в России, пишет CNews со ссылкой на собеседников из Минпромторга, двух представителей отрасли и источника, осведомлённого о «совещаниях министерства с президентом».По их словам, до 2030 года на развитие ОМК планируют потратить 1 трлн рублей. Из них 750 млрд рублей выделят из бюджета, а 250 млрд рублей вложит «Сбер». В Минпромторге и «Сбере» на запрос издания не ответили.Деньги направят на «подготовку кадров», развитие инфраструктуры (материалы и оборудование) и создание микроэлектронного производства полного цикла. Последнее будет включать завод по выпуску чипов по технологии 28 нм и меньше. Часть средств направят на развитие предприятия компании «НМ-Тех» в Зеленограде.Стратегию развития ОМК правительство должно утвердить до 1 марта 2026 года, отмечает издание. Её представят в виде отдельного президентского указа.Обсуждать консолидацию основных микроэлектронных активов в отрасли начали ещё осенью 2025 года, утверждает CNews. Объединить планируют в том числе ресурсы «НМ-Теха», «Элемента» и «Ангстрема» — все три занимаются производством полупроводников.По данным издания, источником средств для государственного финансирования станет технологический сбор, который начнут взимать с 1 сентября 2026 года. В правительстве говорили, что деньги с него направят на развитие радио- и микроэлектроники.Ещё одно рабочее название будущей структуры — «Объединённая радиоэлектронная корпорация» (ОРЭК), приводит CNews. Три источника издания рассказали, что возглавить её может глава «Группы Астра» Денис Фролов.#новости