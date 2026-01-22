Популярное
Артур Томилко
Техника

Правительство запланировало создать «Объединённую микроэлектронную компанию», чтобы консолидировать государственные и частные активы для создания полного цикла производства чипов — CNews

По данным издания, до 2030 года на неё планируют выделить из бюджета 750 млрд рублей, ещё 250 млрд рублей вложит «Сбер».

Фото ТАСС
  • Создание «Объединённой микроэлектронной компании» (ОМК) предусмотрено «новым планом» развития микроэлектроники в России, пишет CNews со ссылкой на собеседников из Минпромторга, двух представителей отрасли и источника, осведомлённого о «совещаниях министерства с президентом».
  • По их словам, до 2030 года на развитие ОМК планируют потратить 1 трлн рублей. Из них 750 млрд рублей выделят из бюджета, а 250 млрд рублей вложит «Сбер». В Минпромторге и «Сбере» на запрос издания не ответили.
  • Деньги направят на «подготовку кадров», развитие инфраструктуры (материалы и оборудование) и создание микроэлектронного производства полного цикла. Последнее будет включать завод по выпуску чипов по технологии 28 нм и меньше. Часть средств направят на развитие предприятия компании «НМ-Тех» в Зеленограде.
  • Стратегию развития ОМК правительство должно утвердить до 1 марта 2026 года, отмечает издание. Её представят в виде отдельного президентского указа.
  • Обсуждать консолидацию основных микроэлектронных активов в отрасли начали ещё осенью 2025 года, утверждает CNews. Объединить планируют в том числе ресурсы «НМ-Теха», «Элемента» и «Ангстрема» — все три занимаются производством полупроводников.
  • По данным издания, источником средств для государственного финансирования станет технологический сбор, который начнут взимать с 1 сентября 2026 года. В правительстве говорили, что деньги с него направят на развитие радио- и микроэлектроники.
  • Ещё одно рабочее название будущей структуры — «Объединённая радиоэлектронная корпорация» (ОРЭК), приводит CNews. Три источника издания рассказали, что возглавить её может глава «Группы Астра» Денис Фролов.

#новости

