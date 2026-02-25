Samsung представила смартфоны Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra

В России ритейлеры открыли предзаказ по цене от 90 тысяч рублей за младшую модель.Источник: Samsung Компания провела презентацию Unpacked.Galaxy S26 и S26 PlusОба смартфона получили 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ хранилища. В США устройства будут оснащены чипами Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, в Европе — Exynos 2600, уточняет Engadget.У S26 диагональ экрана Dynamic AMOLED 2X составляет 6,3 дюйма, у Plus-версии — 6,7 дюйма. Частота обновления у обоих — до 120 Гц, есть регулирование яркости Vision Booster.Ёмкость аккумулятора у S26 — 4300 мА·ч, есть поддержка проводной зарядки на 25 Вт и беспроводной на 15 Вт. У S25 Plus — 4900 мА·ч, проводная зарядка на 45 Вт и беспроводная на 20 Вт. Степень защиты от пыли и воды — IP68.Камеры одинаковые: 50-мегапиксельная (f/1,8), 12-мегапиксельная сверхширокоугольная (f/2,2), 10-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом (f/2,4) и селфи-камера на 12 МП (f/2,2). Благодаря технологии ProScaler и движку mDNIe фотографии будут более насыщенными и чёткими, а цвета «реалистичнее», утверждает компания.Линейка Galaxy S26 поддерживает функции обновлённого помощника компании Bixby, Gemini и Perplexity. Алгоритмы Perplexity интегрируют в некоторые приложения — например, «Заметки», «Часы», «Галерею», «Календарь» и «Напоминания», сообщала компания.Чат-бот от Google, например, сможет помочь заказать такси или еду в фоновом режиме, пишет Android Authority. При необходимости пользователь сможет отследить все действия помощника в реальном времени. Бета-версия функции изначально будет доступна в США и Южной Корее для Uber, Uber Eats, DoorDash и Grubhub.Компания открыла предзаказ на S26 и S26+ по цене от $900 и $1100 соответственно. На «Яндекс Маркете» S26 будет стоить от 89 990 рублей в зависимости от комплектации и продавца, S26+ — от 104 990 рублей. МТС назвал такие же цены.Galaxy S26 UltraСмартфон работает на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, поддерживает 12 ГБ и 256 ГБ или 512 памяти, также есть вариант с 16 ГБ и 1 ТБ.Ёмкость аккумулятора осталась прежней — 5000 мА·ч. Есть поддержка беспроводной зарядки на 25 Вт и зарядки по проводу на 60 Вт. По словам компании, во втором случае 30 минут могут зарядить смартфон до 75%.Экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,9 дюйма с частотой обновления до 120 Гц и регулированием яркости Vision Booster. Степень защиты от пыли и воды — IP68.Камеры: основная 200-мегапиксельная (f/1,4), сверхширокоугольная на 50 МП (f/1,9), два телеобъектива на 50 МП с пятикратным оптическим зумом (f/2,9) и 10 МП c трёхкратным (f/2,4). Фронтальная камера — 12-мегапиксельная (f/2,2). Есть улучшенный режим ночной видеосъемки Nightography Video и поддержка видеокодека APV.Среди ИИ-инструментов в линейке — «Сканирование документов», который удаляет складки и пальцы с фотографий, Creative Studio, обновлённый редактор фотографий с возможностью вносить правки с помощью промптов. В S26 Ultra появилась функция Privacy Display, которая скрывает приватную информацию на экране смартфона от посторонних глаз.S26 Ultra стоит от $1300. У МТС — 124 990 рублей за версию 12 ГБ и 256 ГБ, 144 990 рублей за 12 ГБ и 512 ГБ и 189 990 рублей за 16 ГБ и 1 ТБ.#новости #samsung