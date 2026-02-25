Samsung показала наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro

Российские ритейлеры открыли предзаказ по цене от 14 490 рублей.Источник: Adriano Contreras / GizmodoКомпания представила две модели наушников одновременно с линейкой смартфонов Galaxy S26. Она обновила дизайн устройств, добавив металлическую вставку, и зарядного кейса — последний стал похож на кейс Galaxy Buds 2, отмечает Gizmodo.Для пользователей устройств Galaxy набор функций включает быстрое сопряжение с устройством, вызов ассистента Bixby или Google без помощи рук, управление с помощью движений головы и перевод в реальном времени с поддержкой 22 языков, пишет The Verge.Ёмкость аккумулятора у Galaxy Buds 4 — 45 мА·ч у наушников и 515 мА·ч у кейса. Заявленное время автономной работы — до пяти часов воспроизведения музыки и до 24 часов работы при подзарядке от кейса (с активным шумоподавлением).У Galaxy Buds 4 Pro — 61 мА·ч и 530 мА·ч соответственно. Время проигрывания — до шести часов и до 26 часов с активным шумоподавлением соответственно.Обе модели совместимы с Android 12 или новее. Установлены датчики костной проводимости и силы нажатия и касания. Наушники поддерживают улучшенное активное шумоподавление, адаптивный эквалайзер, режим «окружающего звука» (ambient sound).Galaxy Buds 4 — в форм-факторе вкладышей, Pro-версия — это внутриканальные наушники. Старшая модель получила двухполосную акустическую систему с увеличенными динамиками. Наушники поддерживают воспроизведение Hi-Fi-аудио 24-бит/96 кГц. Поддерживаемые аудиокодеки — SSC, SSC UHQ, AAC, SBC, LC3.Цена Buds 4 — $179, Pro-версии — $249, пишет The Verge. В России предзаказы открыл, например, МТС: Buds 4 по цене 14 490 рублей, Buds 4 Pro — 19 990 рублей.#новости #samsung