Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Путешествия
Право
Инвестиции
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Техника

Meizu заявила, что откажется от собственной разработки смартфонов внутри Китая и переложит её на партнёров — но полностью сворачивать производство не будет

Зарубежный бизнес это не затронет.

Источник: Meizu
Источник: Meizu
  • На фоне слухов о сворачивании производства смартфонов Meizu выпустила официальное заявление: компания будет бороться с «ложными формулировками» об этом или о её возможном банкротстве — в том числе через суды.
  • Meizu официально отметила — она откажется от собственной разработки новых смартфонов внутри страны, но бизнес от этого никак не пострадает. Вместо этого компания подыскивает себе партнёров — каких именно, она не уточняет.
  • Компания признала, что «существует много трудностей», но она борется с ними, чтобы сохранить выпуск смартфонов. Однако и на неё влияет рост цен на оперативную память.
  • Meizu сосредоточится на «стратегической трансформации»: вместо собственного «железа» она акцентирует внимание на ПО, в том числе для продуктов на основе ИИ. Производство смартфонов за пределами Китая продолжит работать — как и выпуск других устройств.

#новости #meizu

4
1
6 комментариев