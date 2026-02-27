Meizu заявила, что откажется от собственной разработки смартфонов внутри Китая и переложит её на партнёров — но полностью сворачивать производство не будет

Зарубежный бизнес это не затронет.Источник: MeizuНа фоне слухов о сворачивании производства смартфонов Meizu выпустила официальное заявление: компания будет бороться с «ложными формулировками» об этом или о её возможном банкротстве — в том числе через суды.Meizu официально отметила — она откажется от собственной разработки новых смартфонов внутри страны, но бизнес от этого никак не пострадает. Вместо этого компания подыскивает себе партнёров — каких именно, она не уточняет.Компания признала, что «существует много трудностей», но она борется с ними, чтобы сохранить выпуск смартфонов. Однако и на неё влияет рост цен на оперативную память.Meizu сосредоточится на «стратегической трансформации»: вместо собственного «железа» она акцентирует внимание на ПО, в том числе для продуктов на основе ИИ. Производство смартфонов за пределами Китая продолжит работать — как и выпуск других устройств.#новости #meizu