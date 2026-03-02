Компания представила устройства накануне MWC 2026.Источник: The VergeСмартфон Robot PhoneКонцепт показали в октябре 2025 года. Теперь производитель продемонстрировал «работающий экземпляр» и раскрыл некоторые характеристики, пишет The Verge.Смартфон получит основную камеру на 200 Мп, расположенную на подвижном механизме. Для съёмки видео есть поддержка режима Super Steady, пишет TechCrunch. Также смартфон поддерживает вращение модуля на 90° и 180° для «кинематографических кадров». Камера может и «качаться» в такт музыки или удерживать пользователя в кадре.Источник: The VergeПо словам компании, которые приводит 9To5Google, смартфон можно будет использовать как компаньона за рабочим столом, поскольку он сможет не только лучше «видеть» окружающую обстановку, но и «реагировать» на неё. Например, пользователи смогут задавать вопросы вроде «Подходит ли мне этот наряд?».The Verge заметило, как камера «разворачивалась» и «сворачивалась» обратно, а сам смартфон «вёл диалоги с использованием ИИ», но другие возможности изданию увидеть не удалось. Как пишет 9To5Google, смартфон может выйти в конце 2026 года, но, вероятно, только в Китае.Источник: Honor Человекоподобный роботHonor не раскрыла деталей о нём. На сцене он исполнил «танец» и сальто назад, в демонстрационной зоне — махал рукой и пожимал руки посетителям. Компания не прокомментировала The Verge, управляли ли роботом дистанционно.Робот появляется на сцене на 40 секунде видео. Источник: HonorСмартфон Honor Magic V6Он получил чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, степень защиты от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69 и ёмкость аккумулятора 6660 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной до 66 Вт.Толщина в разложенном виде — 4 мм. В сложенном — 8,75 мм для версии в белом цвете, для чёрной, золотой и красной — 9 мм, уточняет 3Dnews. Вес белой версии — 219 г, остальных — 224 г.Смартфон получил 7,95-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и антибликовым покрытием для улучшения читаемости. Диагональ внешнего экрана — 6,52 дюйма, его пиковая яркость 6000 нит.Камеры: основная на 50 Мп (f/1.6), перископический телеобъектив на 64 Мп и трёхкратным оптическим зумом (f/2.5), сверхширокоугольная на 50 Мп (f/2.2, угол обзора — 122˚). Внутренняя и фронтальная камеры — на 20 Мп (f/2.2).Цены Honor не уточнила. Релиз запланирован на вторую половину 2026 года на некоторых международных рынках.Источник: Honor #новости #honor