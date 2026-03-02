Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Путешествия
Право
Инвестиции
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Техника

Honor «вживую» показала смартфон с выдвижной камерой Robot Phone, человекоподобного робота и складной смартфон Magic V6

Компания представила устройства накануне MWC 2026.

Источник: The Verge
Источник: The Verge

Смартфон Robot Phone

  • Концепт показали в октябре 2025 года. Теперь производитель продемонстрировал «работающий экземпляр» и раскрыл некоторые характеристики, пишет The Verge.
  • Смартфон получит основную камеру на 200 Мп, расположенную на подвижном механизме. Для съёмки видео есть поддержка режима Super Steady, пишет TechCrunch. Также смартфон поддерживает вращение модуля на 90° и 180° для «кинематографических кадров». Камера может и «качаться» в такт музыки или удерживать пользователя в кадре.
Источник: The Verge
  • По словам компании, которые приводит 9To5Google, смартфон можно будет использовать как компаньона за рабочим столом, поскольку он сможет не только лучше «видеть» окружающую обстановку, но и «реагировать» на неё. Например, пользователи смогут задавать вопросы вроде «Подходит ли мне этот наряд?».
  • The Verge заметило, как камера «разворачивалась» и «сворачивалась» обратно, а сам смартфон «вёл диалоги с использованием ИИ», но другие возможности изданию увидеть не удалось. Как пишет 9To5Google, смартфон может выйти в конце 2026 года, но, вероятно, только в Китае.
Источник: Honor

Человекоподобный робот

  • Honor не раскрыла деталей о нём. На сцене он исполнил «танец» и сальто назад, в демонстрационной зоне — махал рукой и пожимал руки посетителям. Компания не прокомментировала The Verge, управляли ли роботом дистанционно.
Источник: 9To5Google
Источник: 9To5Google
Робот появляется на сцене на 40 секунде видео. Источник: Honor

Смартфон Honor Magic V6

  • Он получил чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, степень защиты от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69 и ёмкость аккумулятора 6660 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной до 66 Вт.
  • Толщина в разложенном виде — 4 мм. В сложенном — 8,75 мм для версии в белом цвете, для чёрной, золотой и красной — 9 мм, уточняет 3Dnews. Вес белой версии — 219 г, остальных — 224 г.
  • Смартфон получил 7,95-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и антибликовым покрытием для улучшения читаемости. Диагональ внешнего экрана — 6,52 дюйма, его пиковая яркость 6000 нит.
  • Камеры: основная на 50 Мп (f/1.6), перископический телеобъектив на 64 Мп и трёхкратным оптическим зумом (f/2.5), сверхширокоугольная на 50 Мп (f/2.2, угол обзора — 122˚). Внутренняя и фронтальная камеры — на 20 Мп (f/2.2).
  • Цены Honor не уточнила. Релиз запланирован на вторую половину 2026 года на некоторых международных рынках.
Источник: Honor
Источник: Honor
Источник: 9To5Google
Источник: 9To5Google
Источник: 9To5Google

#новости #honor

4
4
1
18 комментариев