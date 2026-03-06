Российский производитель электроники «Рикор» представил смартфоны Neuro S3 и Neuro S5

Об запуске собственной линейки смартфонов «Рикор» рассказала изданию CNews. Компания представила две модели — Neuro S3 и Neuro S5.

Дизайн и архитектура устройств спроектированы российскими инженерами, а «на ключевые конструктивные решения получен патент», утверждает компания. Устройства производят по контракту с неназванным китайским заводом, но в будущем планируют локализовать выпуск в России.

Оба смартфона оснащены чипом 8‑ядерным процессором UNISOC Tiger T8200 (по техпроцессу 6 нм) и 4-ядерным видеопроцессором Vivimagic 6.0 с поддержкой 4K и технологии XDR. В устройствах также есть нейронный процессор (NPU), который «ускоряет ИИ-алгоритмы для “умной” съёмки, распознавания сцен и голоса».

Память: у Neuro S3 — 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной, у Neuro S5 — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной. Оба поддерживают расширение оперативной памяти до 24 ГБ и microSD до 2 ТБ.

Модель S3 оснащена основной 64-мегапиксельной камерой на базе сенсора от OmniVision, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп, макрообъективом на 5 Мп, а также фронтальной камерой от Sony на 8 Мп.

В S5 установлена основная 64-мегапиксельная камера на базе сенсора от Samsung, а разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Экраны в обоих смартфонах поддерживают частоту обновления до 120 Гц, но их диагонали производитель не указывает. Устройства работают на базе Android 15 и поддерживают быструю зарядку мощностью до 33 Вт. Ёмкость аккумуляторов не уточняют.